Marília Mendonça é homenageada com painel de 23 metros de largura na Estrada do Campo Limpo, em São PauloFrancisco Cepeda / Ag. News

Publicado 10/11/2021 12:04 | Atualizado 10/11/2021 12:11

Rio - Um painel de 23 metros de largura por seis metros de altura está sendo pintado em homenagem a cantora Marília Mendonça, na Estrada do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. A artista morreu aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais, na última sexta-feira.

A obra tem autoria dos artistas plásticos e grafiteiros Edy Hp e Paulo Terra e deve ficar totalmente pronta nesta terça. No grafite, é possível ler também os nomes das outras quatro vítimas do acidente que matou Marília: Abicieli Silveira, Henrique Ribeiro, Geraldo Martins e Tarcísio Pessoa.

Entenda

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e mais quatro pessoas morreram em um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, onde a artista se apresentaria, na última sexta-feira. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) confirmou que o avião bimotor atingiu uma torre de distribuição da empresa antes de cair.

Marília Mendonça é considerada uma das vozes mais importantes do sertanejo e é a responsável por uma reviravolta feminina no gênero, até então dominado quase apenas por homens. A partir de 2016, a cantora colocou as mulheres como protagonistas do gênero, com canções que falavam de seus interesses, e liderou o chamado "feminejo".