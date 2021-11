Carioca Bernardo Rabelo é eleito Mister Brasil Trans - Divulgação

Carioca Bernardo Rabelo é eleito Mister Brasil TransDivulgação

Publicado 10/11/2021 15:48

Rio - O modelo Bernardo Rabelo, representante do Rio de Janeiro, foi coroado o homem trans mais bonito do Brasil na noite desta terça-feira. Ele foi escolhido pelo júri entre 25 candidatos como o representante digno da coroa e da faixa de melhor entre os melhores. O modelo também ganhou orientações para a realização de harmonização facial, capilar e corporal.

"Eu quero levar a voz da comunidade trans. Dizer que nós podemos, que temos direitos. Mais importante que a minha vitória pessoal, este concurso é a vitória da visibilidade de nossos corpos. Nossos corpos precisam ser vistos. Todos nós somos plurais e somos lindos”, disse o vencedor.



Além de eleger o vencedor nacional, o concurso também elegeu o Mister São Paulo que irá disputar o Mister Brasil Trans 2022. Os participantes da eliminatória paulista foram os primeiros a entrar no palco do Teatro Santo Agostinho, no bairro da Liberdade. Em seguida, foi a vez dos candidatos da grande final nacional. Com etapas que remetem aos grandes concursos de beleza internacionais. Os candidatos entraram em traje de banho, sob muitos suspiros e gritos de “lindo” na plateia. Depois, voltaram ao palco em traje de gala com ainda mais aplausos.



Ao fim do desfile, o primeiro momento de grande expectativa aconteceu com o anúncio do vencedor de São Paulo. João Daniel, representante de Jundiaí, foi eleito o Mister São Paulo 2021. Ele celebrou a vitória com o punho cerrado para o alto, símbolo do movimento negro.



“Não é apenas sobre mim, é sobre todos os homens trans pretos que eu quero ver representados neste palco. É sobre meus ancestrais, é sobre todas as pessoas que vieram torcer por mim. É muito importante, como homem trans preto, ser o Mister Trans São Paulo.

Desejo de ser pai faz vencedor abrir mão de cirurgia



O rapaz do interior paulista foi um dos contemplados com cirurgia de mastectomia, mas abriu mão. Ele pretende ser pai , gerando e amamentando o filho. “A mastectomia não é um sonho meu agora. Eu penso em gerar e amamentar. Se eu for fazer a mastectomia, será daqui a dez anos. Tem outros meninos que precisam mais agora. Se eu posso gerar uma criança, seria egoísta da minha parte colocar meu desejo de ser pai para ser realizado por uma mulher cisgênera. Por isso, eu estou abrindo mão deste presente que recebi”