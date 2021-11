Melinda Garcia: artista plástica está com a exposição "Imortal: Arte, Alma e Futuro", no Centro Cultural dos Correios - Divulgação/@zznperes

Publicado 24/11/2021 15:10

Autora da versão em bronze da personagem "Gabriela", de Jorge Amado (Leblon) e do monumento 'Velocidade, Alma e Emoção', em homenagem a Ayrton Senna (Parque Ibirapuera, SP), a artista plástica, escultora e escritora carioca Melinda Garcia apresenta a exposição "Imortal: Arte, Alma e Futuro" no Centro Cultural Correios, com curadoria da Tartaglia Arte, onde mostra a imortalidade do eu e da arte, através de 45 peças, entre esculturas e pinturas, cores vibrantes que conversam entre si e com as emoções dos observadores.



Melinda Garcia é conhecida por muitos de suas obras, tanto em coleções particulares famosas, quanto por obras públicas. Além disso, é possível apreciar algumas das suas gigantescas esculturas expostas nos jardins ou nas entradas de prédios comerciais e condomínios, nas zonas Sul, Centro e Oeste. Olhos atentos verão um museu a céu aberto na orla da praia e na Lagoa Rodrigo de Freitas, na entrada de prédios comerciais ou na Casa Roberto Marinho ("Flamingos").



Serviço



Exposição Imortal: Arte, Alma e Futuro, de Melinda Garcia

Centro Cultural Correios - Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro

Grátis

Até 5 de dezembro

De terça a sábado, das 12h às 19h

O Centro Cultural Correios segue as regras determinadas pela OMS e órgãos governamentais, de não aglomeração, com número reduzido de visitantes. Obrigatório o uso de máscaras e álcool em gel, bem como apresentação de comprovante de vacinação.