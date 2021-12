Miss Universo 2021 Harnaaz Sandhu, da Índia - AFP

Israel - A representante da Índia, Harnaaz Sandhu, venceu o concurso Miss Universo organizado na cidade israelense de Eilat, em uma edição marcada por pedidos de boicote ao evento como forma de apoio aos palestinos. A 70ª edição deste concurso anual, que aconteceu pela primeira vez em Israel, também teve que levar em consideração a pandemia de coronavírus, e especialmente a emergência provocada pela variante ômicron.



Sadhu superou na fase final do concurso a paraguaia Nadia Ferreira, que ficou em segundo lugar, e a sul-africana Lalela Mswane, que ficou em terceiro. Entre as participantes estavam a Miss Marrocos, Kaouthar Benhalima, e a Miss Bahrein, Manar Nadeem Deyani, cujos países normalizaram as relações com Israel no ano passado.



O ministério sul-africano dos Esportes, Cultura e Artes havia solicitado a sua candidata que não viajasse a Eilat, argumentando "as atrocidades cometidas por Israel contra os palestinos". Apesar destes apelos, Lalela Mswane viajou para o balneário do Mar Vermelho. A miss Brasil, a cearense Teresa Santos, não chegou ao grupo das 16 finalistas e saiu logo no início. Martha Vasconcellos e Ieda Maria Vargas foram as únicas brasileiras a vencer o concurso, respectivamente em 1968 e 1963.

