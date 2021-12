Parque de Diversões estreia nova temporada no Bangu Shopping - Divulgação

Parque de Diversões estreia nova temporada no Bangu ShoppingDivulgação

Publicado 14/12/2021 14:12

Rio - O tradicional Play City está de volta para nova temporada no Bangu Shopping. O parque, instalado no estacionamento do shopping com uma incrível variedade de brinquedos, atrações e diversão para toda a família, reestreia com uma super infraestrutura, que vai desde brinquedos infantis até os mais radicais, além de área para descanso delimitada para garantir a segurança dos clientes.

Entre as atrações mais radicais, adoradas por adolescentes e adultos que curtem adrenalina, estão o Kamikaze, Crazy Dance, Thunder, Evolution e Montanha Russa, estes três últimos inéditos em Bangu. Mas os pequenos também têm seu espaço com atrações como carrossel, caminhãozinho, trenzinho, mini magic e motinho, além de atrações que fazem a diversão de toda a família, como autopista, tele combate e dark ride.



O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 18h às 22h; e sábados, domingos e feriados, das 15h às 22h. Os ingressos custam R$ 8 (individual); R$ 35 (cartela com 5 ingressos) e R$ 60 (com dez passes).

SERVIÇO

Play City no Bangu Shopping



Localização: estacionamento do Bangu Shopping. Horários de funcionamento: De terça a sexta, das 18h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 15h às 22h.



Obs: O Play City permanecerá fechado nos dias 24 e 31/12. O parque abrirá excepcionalmente na segunda-feira, dia 03/01/2022.



Ingressos: individual: R$ 8; cartela com 5 ingressos: R$ 35; cartela com 10 ingressos: R$ 60.



Passaporte da Alegria de Natal: R$ 39 + R$ 1 de taxa (válido de terça a sexta, exceto feriados); R$ 59 + R$1,50 de taxa (válido aos sábados, domingos e feriados)