Bichos Dançantes faz apresentação única no Theatro Municipal do RioManu Tasca

Publicado 18/12/2021 11:58

Rio - Neste domingo (19), às 16h, no Theatro Municipal do Rio, centro do Rio, acontece uma apresentação única do espetáculo infantil "Bichos Dançantes", o primeiro da Focus Cia. de Dança. Com direção, texto, concepção e coreografia de Alex Neoral, espetáculo tem vozes em off de Lucinha Lins, Reynaldo Gianecchini, Mateus Solano, Tânia Alves, José Loreto, Bianca Byington, Vilma Melo, Juliana Alves, Evelyn Castro, Fernanda Abreu, Gabriel Leone, Jefferson Shroeder, Pedro Lima, Felipe Habib e Paula Raia. Ingressos custam a partir de R$ 20 (meia).

Para a equipe do espetáculo, este trabalho é um convite ao entretenimento para crianças de todas as idades, de 0 a 100 anos, e é também uma oportunidade de compartilharem um momento lúdico e de aprendizado através da arte e da dança.

O espetáculo é uma aventura onde oito bichos se deparam com um desejo em comum e recebem um desafio de Elisa, uma jabuti que completa 100 anos e quer fazer dessa data tão especial algo inusitado. A partir disso, os 14 personagens desenham uma jornada cheia de mensagens e pensamentos que serão absorvidas tanto por crianças quanto por adultos.

Quando: 19/12 – ÚNICA APRESENTAÇÃO – às 16h

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro (Praça Floriano s/n – Centro – Rio de Janeiro)

Duração: 70 minutos

Classificação: Livre

Capacidade: 1500 lugares

Ingressos (online pelo Sympla):

- R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia) camarotes e frisas

- R$ 60,00 (inteira) /R$ 30,00 (meia) plateia e balcão nobre

- R$ 40,00 (inteira)/R$ 20,00 (meia) balcão simples

Desconto de 50% na compra de até dois ingressos para os colaboradores da Petrobras

A apresentação acontecerá de forma presencial, respeitando todos os protocolos de segurança.