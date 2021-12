Missa de 7° dia da morte de Monarco acontece nesta sexta-feira, na Portelinha - Reprodução

Rio - Pouco mais de uma semana após a morte de Monarco, o cantor e compositor vai receber uma homenagem especial na cerimônia de formatura dos alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Compositor Manacéia Jose de Andrade, em Madureira.

O evento, que acontece nesta segunda-feira, a partir de 18h, ainda vai acontecer em um lugar especial: a quadra da Escola de Samba Portela, na rua Clara Nunes, 81, em Oswaldo Cruz.



De acordo com nota enviada pelo governo do estado, a unidade escolar também vai homenagear o cantor de outra forma: dando seu nome a biblioteca da escola. Os formandos também farão uma homenagem ao sambista cantando Coração em Desalinho, um dos sucessos do compositor.

Morte

O presidente de honra da Portela, Hildemar Diniz, o mestre Monarco, morreu no penúltimo sábado, aos 88 anos, por complicações de uma cirurgia. Ele estava internado desde o dia 21 de outubro no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. O baluarte foi um grande poeta de uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro. Entrou para a ala de compositores com apenas com 17 anos, em 1950, dando início a uma caminhada longa no mundo do samba.