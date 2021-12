Bruna Griphao - Reprodução do Instagram

Publicado 28/12/2021 16:49

Bruna Griphao deixou seus seguidores do Instgagram babando, nesta terça-feira, ao compartilhar uma foto em que aparece belíssima - como de costume - em sua redes sociais. A atriz postou uma série de cliques em que aparece empinando arrasando na pose a bordo de um vestidinho branco. Apontado como affair da gata por internautas, João Zoli reagiu e não poupou elogios à artista.



Nos comentários, o cantor disparou: "Mas é gata, hein", disse ele, colocando vários emojis de corações e de fogo na sequência. Os dois assumiram affair após João compartilhar em seu Instagram um vídeo dançando agarradinho com Bruna Griphao. A publicação foi feita logo depois de fotos de um paparazzi serem publicadas dos dois em clima de romance em uma praia no Rio recentemente, no último 19.