Tadeu Schmidt - Reprodução do Instagram

Tadeu SchmidtReprodução do Instagram

Publicado 28/12/2021 15:34

Com a proximidade da estreia do "Big Brother Brasil 22", na Globo, a equipe do programa começa a liberar diversos spoilers de como a nova casa deve ficar. E parece que vem muito por aí! É que, desta vez, o apresentador Tadeu Schmidt confirmou que o Quarto do Líder também passará por mudanças.



"Cadê o quarto do líder que estava aqui? Não é mais aqui? Estou vendo tudinho aqui. Muitas novidades! Está ficando lindo", disse o jornalista em um vídeo publicado nesta terça-feira, no Twitter oficial do reality show. Apesar de não ter mostrado exatamente o cômodo, vale ressaltar que toda a casa está passando por transformações. Anteriormente, Boninho já havia mostrado que a sede ganhará um segundo andar e um quarto misterioso.