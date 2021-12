Comediante ainda não foi desbloqueado em rede social por Boninho - Reprodução

Publicado 28/12/2021 21:10 | Atualizado 28/12/2021 21:14

O aquecimento para o "Big Brother Brasil 22", da Globo, não para! Depois de Tadeu Schimit falar sobre as mudanças do novo Quarto do Líder, Boninho, diretor da atração, usou as redes sociais, nesta terça-feira (28), para divulgar um novo spoiler da atração. Mas tudo ainda muito misterioso.



Na nova postagem, que traz um vídeo de 13 segundos, Boninho mostra detalhes do cenário, que ainda está em construção. É possível ver o piso, tapete e os espelhos. Na legenda, o diretor escreveu: "Tadeu Schmidt tem esse cantinho aqui! Você passou por lá! Agora já tem um climinha".