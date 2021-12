Juliette Freire - Reprodução/Instagram

Juliette FreireReprodução/Instagram

Publicado 28/12/2021 18:47

Empolgada e agradecida pelo ano transformador que viveu em 2021, Juliette faz uma retrospectiva em seu Twitter, nesta terça-feira (28), listando aqueles que foram os momentos mais especiais dos últimos meses, principalmente, após conquistar o país com sua participação no "Big Brother Brasil 21", da Globo.



Para fechar 2021 com chave de ouro, a estrela paraibana listou os 10 momentos mais marcantes dela na internet. E motivos não faltaram para tanta celebração no ano de grande virada de sua vida. Se antes ela de tornar campeã do "BBB 21", ela não tinha lá tantos seguidores, agora ela acumula 33 milhões de pessoas em seu Instagram, um EP musical e muitas conquistas.

"Meu povo, quando entrei no BBB mal sabia o que era Twitter, lá na casa mesmo disse que 'precisaria criar um' sem saber que a minha história já tava sendo contada aqui na rede do passarinho. E, hoje, vou listar os 10 tweets que marcaram o meu ano. Vamos relembrar comigo?", convidou ela.