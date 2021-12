Natahsa Dantas e William Bonner - Reprodução do instagram

Publicado 28/12/2021 17:53

Ah, o amor... A fisioterapeuta Natasha Dantas se derreteu ao compartilhar um clique ao lado do jornalista William Bonner e os três cachorrinhos do casal. "Eu amo de verdade ver uma família diferente do usual. Que alegria ter uma assim", vibrou na legenda na legenda da imagem compartilhada por ela no Instagram.



Os dois estão casados desde 2018 e não têm filhos juntos. O jornalista é pai dos trigêmeos Bia, Vinicius e Laura, de seu casamento anterior com Fátima Bernardes. Nos comentários, internautas se derreteram com os pets de Natasha e William.