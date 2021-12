Larissa Manoela - Reprodução do Instagram

Publicado 28/12/2021 23:07

Aniversariante do dia, Larissa Manoela comemorou os 21 anos de idade, nesta terça-feira, trabalhando. O que não impediu a estrela de celebrar a chegada da nova idade. É que a protagonista da próxima novela das 18h da Globo, "Além da Ilusão", foi surpreendida por uma festa daquelas da equipe do folhetim.



Em seu Instagram, a atriz postou registros da festa surpresa e agradeceu o carinho da equipe. "Perfeitos. Tudo pra mim" e "melhor aniversário, sim" estavam entre as mensagens de Lari sobre a comemoração. Em Além da Ilusão, que tem estreia prevista para fevereiro de 2022, Larissa viverá duas personagens, as irmãs Elisa e Isadora Tapajós, e fará par romântico com Rafael Vitti.