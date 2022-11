Gustavo Mioto grava DVD em Recife - Well Ribeiro / Divulgação

Publicado 26/11/2022 05:00

Rio - O sucesso de Gustavo Mioto pode ser comprovado através dos números. O cantor de 25 anos acumula três bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube, quase quatro milhões de ouvintes mensais no Spotify, 5,9 milhões de seguidores no Instagram e mais de um milhão no TikTok. Em entrevista ao DIA, o artista fala sobre a carreira, brinca com o sucesso que tem feito com a mulherada e ainda dá detalhes da gravação do novo DVD, em celebração aos seus dez anos de carreira, em Recife, no último dia 20, com direito a palco 360º, painéis de LED e um show de fogos.

"Nesse DVD temos 20 faixas, nove inéditas e 11 que a gente pega desse ano todo. A gente tem um medley que fala sobre a primeira música de sucesso até agora. Está um DVD pra cima, dançante, as músicas que eram românticas no passado, demos uma cara nova pra elas, então, está com cheiro de novo. Esse DVD está bem feliz. Pra ouvir vai ser bem massa", afirma Gustavo.

Entre as participações especiais do novo trabalho estão a de Léo Santana e Don Juan. "São dois caras muito massas, trabalhadores, talentosos e que são de fora do sertanejo. Sempre gostei de fazer misturas (musicais) assim, pra ver o que vira. O Léo é um cara de uma vibe muito alta, sempre feliz. Queria ter isso nesse repertório, que a galera lembrasse do disco e já ficasse feliz. No caso do Don Juan, a mesma coisa. Ele é um guri muito talentoso, com um faro de sucesso muito bom e acho que minha vibe com o Don Juan fincou demais durante o TVZ, por isso ele foi escolhido. Sabia que essa mistura ia ficar boa".

O músico também se diverte ao comentar as histórias retratadas em algumas músicas. A canção "Cê Namorava" fala sobre um homem que se apaixona por uma mulher comprometida. Gustavo, então, garante que nunca passou por nenhuma situação semelhante. "Existem golpes por aí que a gente nem sabe, né? (risos) Se aconteceu comigo, não descobri. Mas se apaixonar por alguém assim não". Já no hit "Quando Apaga a Luz" a moça em questão fala mal do ex pra galera. "Ninguém nunca queimou meu nome na praça. Sempre fiz de tudo pra ser um cara tranquilo. Mas se queimou, não chegou até a mim", frisa.

Questionado se tem uma canção queridinha dele no novo DVD, Gustavo diz que não e se explica. "Pra mim, todas as músicas do repertório são como filhas. Vem de momentos diferentes, falam de histórias diferentes, têm produções diferentes. Pra mim, cada uma tem um espaço especial. Mas tem as que eu vou me emocionar mais cantando, mas preferida nunca tive", ressalta o cantor, que não imaginava chegar tão longe profissionalmente. "Sonhar a gente sempre sonha, mas quando acontece é diferente. A ficha nem cai".

Experiência como apresentador

Gustavo mostrou muita desenvoltura ao apresentar o TVZ, do Multishow, durante nove semanas. O artista fala sobre a experiência de exercer uma nova função. "Apresentar o programa foi uma experiência muito massa. Dei sorte, porque a gurizada que estava trabalhando comigo no Multishow era muito especial, a gente se apegou, virou amigo. A experiência foi a melhor que eu poderia ter tido. Gostei demais, me divertia demais fazendo, cantando coisas diferentes", destaca.

Nomes como Manu Gavassi, Dilsinho, Ana Castela, Anavitória, João Gomes, Lauana Prado, Vitão, Melim passaram pelo programa durante o comando de Mioto. "Cada convidado teve seu lado especial. Não teve um que eu gostei mais. Se eu pudesse citar uma coisa que me marcou foi a homenagem da Gal Costa (que faleceu aos 77 anos, em São Paulo, no último dia 9) em que cantei com o Péricles. É uma zerada de vida monstruosa. Esse musical ficou marcado".

Galã do sertanejo

Além do sucesso musical, Gustavo é considerado o novo galã do momento. É que algumas famosas já demonstraram interesse por ele, que está solteiro desde o fim de seu relacionamento com Thaynara OG em outubro do ano passado. "Não tenho esse sucesso todo com a mulherada, não. Não tem mel nenhum. Eu só tenho dado sorte", afirma ele, aos risos.



Ele ainda comenta se tem aproveitado o bom momento. "Na fase de solteiro, o sucesso que estou aproveitando é o sucesso de 'Eu Gosto Assim' (música em parceria com Mari Fernandez). Não tenho outro sucesso pra comemorar nesse momento, não deu nem tempo", diverte-se. "A gente está comemorando o DVD, os dez anos, o TVZ, a 'Eu Gosto Assim'. Não teve muito o momento da vida de solteiro, não", completa.

Por fim, o artista conta o que chama sua atenção em uma mulher. "O bom-humor me pega. Sorriso com um bom-humor com inteligência, vish, me pega. Hoje em dia, uma agenda flexível".