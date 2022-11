MAR comemora Dia do Clóvis com programação gratuita - Báebara Reis

MAR comemora Dia do Clóvis com programação gratuitaBáebara Reis

Publicado 26/11/2022 10:09

Rio - Neste domingo (27), o Museu de Arte do Rio (MAR), em parceria com a Prefeitura da Cidade do Rio, via Secretaria Municipal de Cultura, comemora o Dia do Clóvis - também conhecidos como bate-bolas - com uma programação gratuita no pilotis, incluindo mesa de conversa, desfile e saída dos foliões.

fotogaleria

Bate-bola é o nome das fantasias carnavalescas característica do subúrbio carioca, uma tradição em bairros das zonas Norte e Oeste. Os grupos de foliões foram declarados Patrimônio Cultural Carioca de Natureza Imaterial pela Prefeitura do Rio em 2012 e seguem alegrando as ruas por onde passam com suas roupas coloridas e seu modo irreverente de festejar. O decreto n°35134 ressalta a importância dos grupos como personagens do Carnaval e ainda a capacidade popular de produzir uma manifestação tradicional como forma de resistência à massificação da folia.

Pela primeira vez, os grupos de bate-bola foram mapeados pelo poder público, por iniciativa do secretário municipal de Cultura do Rio, Marcus Faustini. Isto aconteceu ao longo de 2021. A Secretaria Municipal de Cultura entregou um certificado a cada um dos 400 grupos de Bate-Bola que se cadastraram na Prefeitura. "A partir deste mapeamento, será possível criar políticas públicas para os bate-bolas, que nunca tiveram o devido reconhecimento", diz Faustini. Cada grupo reúne, em média, 100 integrantes, somando 4 mil pessoas.



Para o Diretor e Chefe da Representação da OEI no Brasil, Raphael Callou, a iniciativa é uma ótima oportunidade de aproximar o espaço museal e a cultura popular carioca. "Os bate-bolas são muito importantes no cenário cultural carioca e muito presentes no subúrbio da cidade. Nesse sentido, a parceria com a Prefeitura do Rio e com a Secretaria Municipal de Cultura viabiliza a nossa missão de ser um espaço artístico plural, aberto ao diálogo com todos e conectado com o território que habitamos", afirma.

O evento tem início às 14h30, com uma mesa de conversa sobre a cultura e história dos bate-bolas com as convidadas Priscila Andrade, professora, pesquisadora, designer PUC-Rio e Aline Valadão, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ, mestre em Arte e Cultura Contemporânea pelo PPGARTES/ UERJ e especialista em Moda e Estudos da Indumentária. A mediação será de Marcus Faustini, Secretário de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro.

Às 15h, será a saída dos bate-bolas da Associação Cultural das turmas de Bate-Bola RJ e Liga Independente Carnavalesca Clóvis e Bate-Bola no pilotis do MAR. Já às 16h, haverá o desfile com o Bloco Cordão da Bola Laranja, e a celebração se encerra às 17h.