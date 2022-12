Chay Suede - jcpe

Publicado 27/12/2022 17:42

Chay Suede aproveitou a tarde desta terça-feira (27) para treinar boxe ao ar livre O ator esteve na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, onde trocou movimentas da luta com seu treinador. A presença do astro, claro, logo atraiu olhares de pessoas que passavam pelo local. O que não o impediu de praticar seu esporte.

Apesar do tempo nublado que fez na cidade, Chay não se intimidou e decidiu treinar na praia. Para a ocasião, ele optou por blusa e short em tons de azul, tênis e as clássicas luvas de boxe vermelhas. No ar em "Travessia", da Globo, o galã tem exibido boa forma e muto talento ao interpretar Ari, par romântico de Chiara, personagem vivida pela atriz e influenciadora digital Jade Picon.