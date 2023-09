Luisa Arraes comenta suas múltiplas facetas artísticas a partir da autoria de peça infantil, participação em futuros lançamentos do cinema nacional e show musical - Jorge Bispo

Publicado 02/09/2023 06:00 | Atualizado 02/09/2023 07:37

Rio - Conhecida por seus trabalhos como atriz na TV, no teatro e cinema, Luisa Arraes, de 30 anos, não para. Após brilhar na segunda temporada da série "Cine Holliúdy", na Globo, e finalizar as gravações do filme "Grande Sertão: Veredas", baseado no livro de Guimarães Rosa, a artista prepara o lançamento de seu primeiro single e reestreia neste sábado (2) a peça infantil "Suelen Nara Ian", texto do qual é a autora. O espetáculo ficará em cartaz no Teatro EcoVilla Ri Happy, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, até 24 de setembro, com ingressos a partir de R$ 25.

Sob a direção de Débora Lamm, "Suelen Nara Ian" conta a história de três crianças filhas de pais separados, sendo elas Suelen, Nara e Ian, interpretados respectivamente por Joana Castro, Anita Chaves e Eduardo Rios. No espetáculo, o trio descobre que seus pais decidiram viver juntos, o que os obrigará a fazer parte da mesma família. Revoltados, os pequenos resolvem fugir para a Terra do Nunca, onde viverão sem pai ou mãe, mas no caminho passam por grandes aventuras e acabam descobrindo a possibilidade de haver uma família diversa.

Escrita em 2017, a peça venceu o 8º Prêmio Botequim Cultural de Teatro e obteve, ainda, dez indicações ao Prêmio CBTIJ de Teatro Para Crianças.

Mesmo sem estar no elenco, Luisa vibra com a volta da peça aos palcos. "Eu pensei em contar uma história através da comédia. Aí, a partir disso, não coloquei palavrão, nudez ou drogas (risos)", explica a artista, bem-humorada. "Na época em que escrevi, estava fazendo um infantil do Jorge Furtado chamado 'Pedro Malazarte e a Arara Giagante', e eu amava ver um texto inteligente que funcionava igualmente para crianças e adultos. Como era meu primeiro trabalho autoral, me arriscando num texto que não fosse adaptado, escolhi falar de um tema que já tinha passado, há muito tempo, e que pudesse ver de fora com mais tranquilidade", destaca.

Segundo a artista, a obra não retrata apenas as peripécias das três crianças. "A peça fala da separação do ponto de vista das crianças, mas fala também dessa primeira jornada de passagem para a adolescência, onde o mundo adulto começa a interessar… Então, com os problemas de casa, eles resolvem fugir e conhecer o mundo com os próprios olhos. No fim, é sobre amadurecimento também", pondera.

Ciente do desafio de cativar os pequenos, Luisa fala sobre o cuidado necessário na criação de espetáculos para o público infantil. "Acho que quando conquistamos as crianças com o teatro é um caminho sem volta. E faz parte da educação de um país que as pessoas se interessem por cultura. Ainda mais hoje em dia, com o excesso de telas, de crianças em casa... Você incentivar a imaginação e a construção de novos mundos é revolucionário", opina.

Lançamento de clássico

Filha do diretor Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish, a artista, que vive um relacionamento há mais de cinco anos com o ator Caio Blat, conta que também dedicou seu ano ao cinema, com as gravações do filme "Grande Sertão: Veredas", baseado no livro homônimo de Guimarães Rosa e com a direção de Guel e Jorge Furtado.

"Estamos muito ansiosos para a estreia do filme (risos). Por mim, faço essa história para sempre!", conta ela, que também atuou na versão teatral da história, sob direção de Bia Lessa. "'Grande Sertão: Veredas' é o livro da minha vida! Li três vezes, mas acho que ainda vou ler mais. Ele mudou tudo na minha vida, desde a leitura, até todas as versões. Acho que é a Bíblia do Brasil", avalia Luisa, que prevê o lançamento do projeto para o primeiro semestre de 2024.

Desafio musical

Sem medo de experimentar, ela quer mostrar, também, ao público uma nova faceta: a de cantora. "Eu realmente gosto muito de inventar (risos). A última agora é que estou com uma banda chamada Comes & Bebes, composta por mim, Arthur Braganti, Thiago Rebello e Gabriel Guerra. Começamos no ano passado, mas esse ano voltamos a ensaiar com tudo e agora temos nossas músicas autorais, junto com as versões", detalha.



O grupo, que lançará um single nos próximos dias, vai se apresentar oficialmente, pela primeira vez, no dia 12 de setembro, no Clube Manouche, no Jardim Botânico. "Será uma mistura de peça com show, já que sou atriz, não tem jeito", revela Luisa.

Serviço:

Peça "Suelen Nara Ian"

Local: Teatro EcoVilla Ri Happy (antigo Teatro Tom Jobim)

Endereço: Rua Jardim Botânico 1008, Jardim Botânico

Data: Sábados e domingos, às 16h, de 2 a 24 de setembro





Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada); e R$ 50 (inteira promocional) e R$ 25 (meia promocional), disponíveis através do site Eventim

Classificação: Livre





* Reportagem da estagiária Esther Almeida, sob supervisão de Raphael Perucci