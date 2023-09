Preta Gil comemora a retirada da sonda nasogástrica - Reprodução/Instagram

Rio - Na tarde deste sábado (2), Preta Gil, 49 anos, compartilhou com os seguidores no Instagram que retirou a sonda nasogástrica. A cantora, que está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, estava usando a sonda por conta de uma obstrução intestinal.

"Tirei a sonda, tomei banho, passei corretivo. Recebi visita hoje, surpresa. Ontem foi visita surpresa da Ivete [Sangalo] e da Cynthia [Sangalo, irmã de Ivete], hoje Angélica e Luciano [Huck]. Eu estava aqui 'desaplaudidíssima', mas tudo bem, a vida é assim", começou.

"Tirei a sonda, estou mega feliz. O Dr. Frederico e Rodrigo falaram que tá superseguro, tá tudo indo bem. Já estou comendo, já estou fazendo a digestão muito bem, então eles tiraram. Menos um tubo para eu poder dormir", celebrou.

No dia 27 de agosto, Preta retirou a sonda e começou a introdução de alimentos sólidos em forma pastosa, contudo, acabou passando mal. Foi então que os médicos decidiram colocar a sonda novamente, e a cantora falou sobre a situação.

"Quando eu falo de habilitação é sobre isso, sobre o corpo, organismo se acostumar com o novo, como a gente tem a bolsinha [colostomia], o trânsito foi todo desviado pra ela, então acontece que eu tive uma obstrução intestinal que me deu como se fosse uma prisão de ventre, mas não é prisão de ventre, as fezes não foram pra bolsinha ficaram acumuladas e isso me deu enjoo, vomito e pra drenar melhor o estomago voltou a sonda nasogástrica", explicou resumidamente.

Visita especial

No momento em que recebeu a notícia, a Preta estava recebendo a visita de Angélica e Luciano Huck. O casal de apresentadores presentou a cantora com uma manta, um pijama e uma pantufa para a cantora. "Para você ficar aconchegada nesse frio de São Paulo", disse Angélica.