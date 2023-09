Paulo Vieira - Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2023 15:27 | Atualizado 02/09/2023 15:45

Rio - O ator e comediante Paulo Vieira, de 30 anos, compartilhou ter sofrido um acidente ao desembarcar de um barco em um momento de mar agitado. Nas redes sociais, Paulo contou que chegou a torcer um dos pés, além de quase ter se afogado. O artista se hospedou em um farol em uma ilha e, por isso, precisou pegar um bote para comer em outro local.

"Querido diário, Estou hospedado aqui no Farol, mas todo dia preciso pegar um bote até o barco pra almoçar e jantar. Ontem o mar estava muito agitado, avaliei dormir sem jantar, pois não valia o risco. Aí alguém disse que era lasanha, então eu reavaliei que valia o risco, sim. Fui", afirmou.

Paulo aproveitou para contar que o retorno para o farol foi um tanto quanto complicado. "Na volta, como minha intuição já tinha me avisado, a onda lançou o bote nas pedras. Tive que pular antes da hora, cortei meu pé nas rochas", disse. "A onda rolou uma pedra roliça pra cima do meu pé e eu fiquei preso. Fiquei esperando uma onda voltar pra levantar a pedra e eu sair", detalhou.

Apesar do acidente, o humorista fez questão de dizer que a experiência "valeu a pena". "Cortei um pé, torci o outro, levei tapas do mar e soco de rochas, escorreguei, caí, afoguei. Tudo isso com a barriguinha quentinha de lasanha. Eu viveria novamente cada segundo, valeu a pena", brincou.

Paulo ainda fez questão de fazer um relato sobre a mãe. "Minha mãe sempre disse 'acho que esses menino meu morreria por causa de comida'. A resposta que tivemos ontem é: sim".