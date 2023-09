Giovanna Ewbank impressionou os fãs ao postar selfie com visual diferente - Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2023 09:29

Rio - Giovanna Ewbank, de 36 anos, atualizou as redes sociais, na noite desta sexta-feira, com um visual diferente. Em cliques tirados nos bastidores de um ensaio fotográfico, a atriz e influenciadora digital surgiu com os cabelos loiros mais longos, além de revelar via Stories que levou três horas para colocar as extensões.

Nos comentários da postagem feita no Instagram, seguidores e amigos famosos encheram a apresentadora do "Quem Pode Pod" de elogios. "Barbie sereia", disparou Pocah. "Deusa", escreveu Flor Gil, neta de Gilberto Gil. "Tá linda, musa do verão que ainda nem chegou!", brincou uma internauta. "Olhei rápido e pensei que fosse a Anahí do RBD", comparou mais um fã.

Giovanna também mostrou o resultado da cirurgia que fez recentemente, para corrigir um desvio de septo, retirar carne esponjosa das vias aéreas e fazer um pequeno retoque na ponta do nariz. Em vídeo publicado nas redes sociais, a mulher de Bruno Gagliasso explicou ter passado pelo procedimento apenas por motivos de saúde. "É uma cirurgia funcional, para que eu possa respirar. Isso estava dificultando ainda mais essas minhas crises de ansiedade porque durante a crise, quando eu sentia que a respiração tava ruim, acabava piorando, principalmente à noite. Até que decidi que eu não podia nem precisava mais passar por isso", contou a famosa.



