Marília MendonçaReprodução/Instagram

Publicado 02/09/2023 08:59 | Atualizado 02/09/2023 09:04

Rio - Eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça terá sua história contada em um filme produzido pelo Prime Video. A novidade foi revelada pelo site 'Hugo Gloss' e confirmada pela equipe da cantora, nesta sexta-feira, em postagem no Instagram.

A plataforma de streaming foi licenciada para registrar a vida e carreira da cantora em até três projetos baseados na trajetória da sertaneja, que morreu em novembro de 2021, vítima de um grave acidente aéreo, em Minas Gerais

De acordo com o portal, Ruth Dias, mãe da artista, assinou um contrato com a produtora, concedendo os direitos sobre a história de vida de Marília e acesso ao material de arquivo pessoal da compositora para três obras audiovisuais, incluindo a cinebiografia.

"Estou muito ansiosa porque esse filme será a oportunidade de contarmos a verdade sobre Marília. É uma história muito sofrida e muito bonita. E vamos contar sem maquiar nada. Muita gente conheceu a Marília já no auge e não tem ideia do que ela viveu desde pequena", declarou a matriarca sobre o longa.

Dona Ruth ainda falou sobre a responsabilidade de preservar o legado de Marília, que ficou conhecida pelas letras afiadas e realistas, se tornando uma das artistas brasileiras mais escutadas em plataformas digitais, mesmo após sua morte precoce. "As pessoas perguntavam como ela cantava sobre coisas que não teve tempo de pra viver! Ela cantou a nossa vida, o que vivenciou em nossa casa, em nossa família. Vivenciou traições, relações tóxicas, e essa verdade está na voz dela. Eu me comprometi a preservar o legado dela - e vou cumprir. Esse filme vai nos dar essa oportunidade", afirmou.



Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, quando o avião em que estava caiu em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Além da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessora da cantora; o produtor Henrique Bahia; e o piloto e o co-piloto Geraldo Martins Medeiros e Tarcísio Pessoa Viana também perderam suas vidas na tragédia. A sertaneja deixou um filho, hoje com 3 anos de idade, fruto de um relacionamento com o cantor Murilo Huff.