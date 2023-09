Tamara Dalcanale e Kayky Brito - Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2023 13:17

Rio - No momento em que o ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado no Rio de Janeiro , na noite desta sexta-feira (1º), sua mulher, Tamara Dalacanale, estava em Curitiba, no Paraná, onde assistia ao show do cantor Post Malone. O artista estava na orla da Barra da Tijuca quando foi atingido por um veículo.

O corpo de bombeiros foi acionado e Kayky foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro do Leblon. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado do ator é considerado grave.



Nas redes sociais, Tamara, que é mãe do filho de Kayky, ainda não se pronunciou sobre o acidente envolvendo o marido, mas compartilhou vídeos curtindo ao show na noite desta sexta.

Após a união, o ator se mudou para Curitiba, onde o mora com a mulher, o filho e dois enteados. O casal não chegou a oficializar o casamento.