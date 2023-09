Fãs sentem falta de Cabelinho cantar 'Minha Cura' no The Town - Reprodução / Multishow

Fãs sentem falta de Cabelinho cantar 'Minha Cura' no The TownReprodução / Multishow

Publicado 02/09/2023 17:29 | Atualizado 02/09/2023 17:32

Rio - Mc Cabelinho, de 27 anos, agitou o palco do The Town, em São Paulo, neste sábado (2), no primeiro dia do evento. O cantor se apresentou ao lado de MC Hariel e MC Ryan SP, e surpreendeu os fãs ao não cantar a música "Minha Cura", música feita para a atriz Bella Campos, sua ex-namorada.

Será que eu fui a única que esperei Mc Cabelinho cantar “Minha cura” ? #TheTown2023 — Jessy (@jeehnevs) September 2, 2023 Tava esperando o cabelinho cantar minha cura — Claudia Penna (@ClaudiaPenna13) September 2, 2023 o cabelinho nao cantou minha cura? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ainda bem que fui num show dele antes dessa cagada toda acontecer — juridico alex claremont-diaz (@itsmilless) September 2, 2023

Quando ainda eram namorados, Mc Cabelinho sempre cantava a música em homenagem a amada e sempre aparecia imagens dos dois juntos no telão. Os fãs do cantor sentiram falta da canção e reclamaram nas redes sociais.

Bella Campos, de 25 anos, confirmou o término do relacionamento com MC Cabelinho, 27, através do Instagram Stories, na noite da última segunda-feira, após rumores de traição. Juntos desde outubro do ano passado, os dois se conheceram durante as gravações da novela 'Vai na Fé' e já estavam discutindo a possibilidade de se casarem e terem filhos no futuro.

Durante sua participação no The Town, MC Cabelinho revelou para o público presente que será o próximo apresentador do TVZ, programa do Multishow.