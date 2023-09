Kayky Brito - Reprodução Instagram

Publicado 02/09/2023 14:30

Rio - Famosos enviaram mensagens desejando uma boa recuperação para Kayky Brito, de 34 anos, neste sábado, após o ator ser atropelado enquanto atravessava a Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Bianca Bin foi uma das artistas que deixou um recado positivo nos comentários da última publicação feita pelo galã no Instagram.

"Kayky, estamos torcendo pela sua recuperação e vibrando amor e cura para você!!!!! Vai passar", declarou a atriz. "Vai dar tudo certo!", comentou Ary Fontoura. "Você vai passar por essa! Toda a vibração positiva pra você!", disse Thiago Fragoso. "Kayky!!!! Tô aqui com todo pensamento positivo e de amor pra você!!!! Melhoras!", desejou Samara Felippo.

Os fãs do artista também aproveitaram o espaço para registrar o apoio ao irmão da também atriz Sthefany Brito. "Vamos que vamos! Estamos contigo em orações", afirmou uma seguidora. "Logo, logo você estará de volta, distribuindo alegrias e boas energias", escreveu outro internauta. "Fique bem", torceu mais uma admiradora.

Entenda o caso

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado, na madrugada deste sábado (2), enquanto atravessava a Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o artista foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul, e seu estado de saúde é considerado grave.

A irmã do galã, Sthefany Brito, chegou ao hospital, na tarde deste sábado, junto com o padrasto, Joe, para visitar Kayky. O ator Dudu Azevedo também esteve no local, assim como Thiago De Luca, irmão do apresentador Bruno De Luca, que estava com Kayky em um quiosque, antes do acidente acontecer.

O ator está internado no CTI da unidade de saúde e deu entrada com quadro de politrauma corporal e traumatismo craniano. Ele atravessava a Avenida Lúcio Costa, via na orla, altura do número 4.700, entre os postos 6 e 7, quando foi atingido por um carro de passeio.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista do carro, que trabalha com transporte por aplicativo, foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca) por PMs do 31º BPM (Recreio) que atenderam ao chamado de atropelamento.

Após o registro do acidente como lesão corporal culposa, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de alcoolemia, sendo o resultado negativo. Agentes da delegacia da Barra também realizaram perícia no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 1h e o ator foi socorrido. Até às 12h, nenhum familiar do ator havia comparecido ao hospital ou se pronunciado oficialmente.