Danni Suzuki com o amigo, Ricardo Tavares - Reprodução/Instagram

Danni Suzuki com o amigo, Ricardo TavaresReprodução/Instagram

Publicado 02/09/2023 10:17

fotogaleria

"Ele hoje abriu os olhinhos!!! Levemente, por uns instantes. Puxa, tava na hora de uma notícia um pouco mais alegre, né?!", comemorou a artista, na legenda de uma foto em que posa ao lado do amigo. "Receber essa noticia acelerou o meu coração. Acho que Ricardinho deu aquela espiadinha só pra ver que eu não estava lá… Puxa vida, e eu só vim em casa um pouquinho recuperar a energia. A oração se intensifica por aqui a cada dia! Ricardinho tá estável, ainda na luta contra a pneumonia e por incrível que pareça sedado. E sinto que Deus está ouvindo o nosso chamado", completou Danni.

Relembre o caso

Ricardo Luiz Milane Tavares, de 46 anos, conhecido como Rico Tavares, deu entrada em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, no dia 22 deste mês, quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano e fratura na coluna.



Segundo investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), análises de imagens de câmeras de segurança comprovaram que Rico foi vítima de um atropelamento. O acidente já havia sido registrado na 74ª DP (Alcântara) e o condutor do outro veículo prestou socorro.

No momento, o motorista que atropelou Rico não responde por nenhum crime. As imagens apontam que o maquiador entrou correndo na frente do veículo. Após atingi-lo, o condutor prestou socorro e registrou a ocorrência na 74ª DP.

O carro do maquiador foi encontrado na tarde da sexta-feira passada (25) e levado para a Cidade da Polícia, onde passou por uma perícia. O veículo estava no mesmo local onde o homem foi encontrado ferido, nas proximidades da RJ-104, altura do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo.

Popular por trabalhar com famosos, Rico tinha um trabalho de maquiagem marcado com a atriz Letícia Spiller, em Itaboraí, também na Região Metropolitana do Rio, quando foi dado como desaparecido. Segundo informações compartilhadas por amigos, antes de ir para o local do ensaio, o maquiador parou em Itaipuaçu, distrito de Maricá, e não foi mais visto. Ele só foi encontrado na noite da última quinta-feira (24) internado no Heat depois de ser atropelado.