Jojo Todynho aproveita o dia em ensolarado na piscina de casa - Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2023 20:07

Rio - Jojo Todynho, 26 anos, aproveitou o sábado (2) de sol para colocar o bronzeado em dia na piscina de sua mansão. A cantora postou no Instagram alguns vídeos dançando e mandou um recado para as pessoas que estavam mandando os stories para seu namorado, Renato Santiago, e criticando o fato dela estar dançando de biquíni.

"Fico um monte de fiscal mandando pro meu namorado 'tua mulher está rebolando lá no Instagram'. O que é que tem nisso? O que é bonito é para se mostrar mesmo. Com um rabã* desse, tem que rebolar mesmo. Tem algum problema eu rebolar?", esbravejou a cantora.

Jojo Todynho, que passou por uma cirurgia bariátrica no último dia 8, revelou aos fãs que já perdeu 10kgs desde que realizou o procedimento . "Então, hoje eu fiz a minha pesagem. Eu operei com 145kg e hoje eu estou com 135kg. Fiz a bioimpedância [e vi que] perdi um pouquinho de massa [muscular], porque não estou malhando. Então, já se foram 10kg. É isso, 'vambora'", contou ela em seu Instagram.