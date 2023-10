Neste artigo, nós mostramos alguns exemplos de sites e cuidados que você deve ter ao escolher um site para adquirir seguidores brasileiros no Instagram - Divulgação

Neste artigo, nós mostramos alguns exemplos de sites e cuidados que você deve ter ao escolher um site para adquirir seguidores brasileiros no Instagram

Publicado 11/10/2023 10:26

Cada vez mais a opção de comprar seguidores Instagram é utilizada por brasileiros que possuem cadastro e querem crescer de forma mais rápida dentro dessa rede social.

Mesmo com tantas pessoas optando por esse serviço, muitas ainda não conhecem a fundo essa estratégia, e dúvidas como "É seguro comprar seguidores? Como comprar seguidores Instagram?" são frequentes.

Nesta matéria, priorizamos responder essas e tantas outras dúvidas de quando falamos em comprar seguidores, acompanhe e veja tudo o que você precisa saber antes de aderir a essa estratégia.

Objetivo deste artigo

O objetivo deste artigo é trazer informações gerais sobre o serviço de comprar seguidores Instagram, aqui abordaremos diversos assuntos relacionados a este serviço e traremos com segurança respostas para diversas dúvidas que surgem quando falamos na compra de seguidores para o Instagram.

Se você tem dúvidas sobre esse serviço, e quer aprender mais sobre ele para conseguir incluí-lo ou descartá-lo de seu planejamento de marketing para Instagram, recomendamos que acompanhe o artigo até o final.

5 melhores sites para comprar seguidores Instagram

Separamos os 5 melhores sites para comprar seguidores Instagram após realizarmos uma

minuciosa pesquisa sobre os principais:



1.Redegram.com

2.Seguidores.net.br

3.siga.digital

4.viraliza.net

5.seguiu.com.br



Antes de mais nada, é importante destacar que esses sites foram selecionados de acordo com pequisas realizadas, levando em consideração dois principais pontos: segurança e feedback dos clientes de todos os sites estudados.

Foram mais de 15 sites testados, e de todos os sites que analisamos, somente esses sites foram aprovados pela equipe responsável, podendo garantir a segurança e qualidade de seguidores 100% reais e brasileiros.

Acompanhe a seguir de forma mais detalhada a avaliação de desempenho de cada um desses sites aqui mencionados:

1.Redegram

Segurança: 10/10

Qualidade: 10/10

Seguidores brasileiros: 10/10

Contas ativas dentro do Instagram: 10/10

Preço acessível: 9.8/10

Suporte e atendimento especializado: 10/10

Entrega rápida: 10/10

Pacotes variados: 10/10

Acessibilidade: 10/10

Análise geral: 9.9 (excelente)

2.seguidores.net.br

Segurança: 10/10

Qualidade: 10/10

Seguidores brasileiros: 10/10

Contas ativas dentro do Instagram: 10/10

Preço acessível: 9.2/10

Suporte e atendimento especializado: 9.8/10

Entrega rápida: 9.9/10

Pacotes variados: 10/10

Acessibilidade: 10/10

Análise geral: 9.7 (excelente)

3.siga.digital

Segurança: 10/10

Qualidade: 10/10

Seguidores brasileiros: 10/10

Contas ativas dentro do Instagram: 10/10

Preço acessível: 9.1/10

Suporte e atendimento especializado: 9.5/10

Entrega rápida: 9.8/10

Pacotes variados: 9.9/10

Acessibilidade: 10/10

Análise geral: 9.4 (Ótimo)

4.viraliza.net

Segurança: 10/10

Qualidade: 10/10

Seguidores brasileiros: 10/10

Contas ativas dentro do Instagram: 9.9/10

Preço acessível: 9.2/10

Suporte e atendimento especializado: 9.1/10

Entrega rápida: 9.3/10

Pacotes variados: 9.6/10

Acessibilidade: 9.9/10

Análise geral: 9.1 (Ótimo)

5.seguiu.com.br

Segurança: 10/10

Qualidade: 10/10

Seguidores brasileiros: 10/10

Contas ativas dentro do Instagram: 9.8/10

Preço acessível: 8.7/10

Suporte e atendimento especializado: 9.3/10

Entrega rápida: 9.1/10

Pacotes variados: 9/10

Acessibilidade: 9.8/10

Análise geral: 8.9 (Muito bom)

Observação: Todos os sites listados acima, foram precisamente estudados visando garantir a integridade de todos os critérios avaliados e descritos na análise de desempenho aqui demonstrada, destacarmos a segurança e qualidade como principais pontos fortes destes sites.

Os demais sites que foram analisados, não conseguiram obter nota superior a 8.5 por isso foram desclassificados e por não conseguirmos garantir a integridade dos dados deles, preferimos não listá-los aqui.

Qual o melhor site para comprar seguidores Instagram?

O melhor site para comprar seguidores Instagram é o redegram.com o site com melhor desempenho na avaliação realizada pela nossa equipe para selecionar sites seguros que entregam apenas seguidores brasileiros e reais.

O redegram.com atingiu a pontuação máxima em nosso teste, sendo eleito a título de melhor site, através desse site você consegue ter segurança, qualidade e acessibilidade na palma da sua mão.

Neste artigo, nós mostramos alguns exemplos de sites e cuidados que você deve ter ao escolher um site para adquirir seguidores brasileiros no Instagram Divulgação Para maiores informações acerca de preços de pacotes, quantidade de seguidores e dentre outros, sugerimos que acesse o site oficial, e até mesmo entre em contato com a equipe de atendimento responsável para esclarecer dúvidas referente ao serviço prestado por este site.

Vale a pena comprar seguidores Instagram?

Essa é uma pergunta com resposta muito variável, pois depende do seu planejamento de marketing do Instagram.

No geral, vale a pena comprar seguidores Instagram, quando eles possuem a qualidade de seguidores reais com conta ativa, desde que você tenha um bom planejamento para mantê-los e atrair novos seguidores.

Muitas pessoas acabam colocando a culpa de não ter conseguido crescer no Instagram, no serviço da compra seguidores Instagram mas na verdade o serviço não tem nada a ver com isso, pois o que faltou foi o planejamento de marketing.

Quando você compra seguidores Instagram, você está inserindo novos seguidores em seu perfil, e você precisa cativar a atenção deles e manter a sua conta interessante para que novos seguidores venham e sua conta alcance crescimento.

Muitos famosos utilizam essa estratégia para dobrar o número seguidores no Instagram e manter um bom índice de seguidores e engajamento dentro da rede social.

Como comprar seguidores Instagram - Tutorial completo

Confira o passo a passo que criamos para você conseguir comprar seguidores Instagram de forma segura, fácil e principalmente, sem nenhum tipo de problema ou dor de cabeça com o processo de compra, acompanhe:

1º passo - escolha o melhor site

Escolher o site que você quer adquirir pacotes de seguidores é fundamental para iniciar o seu processo de compra, afinal é isso que irá garantir ao seu perfil o crescimento, pois está totalmente ligado a qualidade e segurança do serviço prestado pelo site.

Neste artigo, nós mostramos alguns exemplos de sites e cuidados que você deve ter ao escolher um site para adquirir seguidores brasileiros no Instagram.

Para dar continuidade ao tutorial, iremos utilizar o redegram.com como exemplo de site, basta acessá-lo e prosseguir com a compra do pacote de seguidores.

2º passo - selecione a quantidade de seguidores reais

Ao acessar o redegram.com você poderá ver que existem varias possibilidades de comprar seguidores Instagram, e todas as possibilidades variam da quantidade escolhida pelo cliente.

Geralmente, os pacotes variam entre 500 a 50 mil seguidores brasileiros, e para quem não sabe por onde começar, fica ligado na próxima dica.

Muita gente já sabe que comprar seguidores Instagram pode proporcionar impulsionamento para o perfil e gerar crescimento, mas muita gente também não sabe por onde começar, com qual pacote iniciar nessa estratégia de marketing para Instagram.

A realidade é que não existe receita mágica quando falamos das IA’s e o algoritmo do Instagram é uma inteligência artificial, no entanto para ter resultados precisamos entender o que as pessoas estão fazendo para o algoritmo promover crescimento.

Atualmente a maioria dos perfis de sucesso no Instagram, somam mais de 10 mil seguidores no perfil, mas calma, eles não começam com 10 mil, começam a sua estratégia e com o tempo vai fazendo com que esses 10 mil pareçam 100% orgânicos para o algoritmo.

Acreditamos que uma estratégia de 1.000 seguidores por semana, pode ajudar a conseguir um resultado mais orgânico com o algoritmo, mas iremos falar mais detalhadamente sobre isso no tópico: montando uma estratégia orgânica com pacotes de seguidores Instagram.

3º passo - preencha as informações de usuário

Após selecionar a quantidade desejada de seguidores, o próximo passo será preencher as informações sobre o seu perfil, e não estamos falando de senha ou login, mas sim de nome de usuário e meios de contato.

Para que o site consiga entregar o serviço, ele precisará saber para quem deve entregar esse serviço, por isso é necessário você preencher o espaço “usuário” com o @ de seu usuário no Instagram.

Por exemplo: @redegram

Feito isso, prossiga com informações de contato para que o site consiga emitir a nota do serviço e entrar em contato com você caso você precise de algum suporte ou atendimento especializado.

4º passo - selecione o método de pagamento

O próximo passo é o pagamento, com o site que estamos usando como exemplo (redegram), nós vimos que ele oferece diversos métodos de pagamentos e você pode escolher qual o melhor para você.

E aqui vai mais uma dica: Em pagamentos feitos via Pix, você recebe o serviço de forma imediata, além de ter descontos exclusivos em pacotes selecionados.

Esses são os métodos de pagamento disponíveis no redegram:

Pix (entrega imediata)

Cartão de crédito (possibilidade de parcelamento via Mercado Pago)

Cartão de débito

Mercado Pago

PayPal

Boleto

Basta escolher a melhor forma de pagamento que melhor se adequa a sua realidade e prosseguir com a sua compra seguidores Instagram.

5º passo - finalize a sua compra

O quinto passo é a finalização da sua compra, e para isso é interessante certificar-se de que está tudo correto, que os seus dados estão corretos e as informações de pagamento também.

Certifique-se do pacote que escolheu, e veja se é com este mesmo pacote que deseja prosseguir com a sua estratégia de marketing para Instagram.

Após revisar tudo e ter certeza de que está tudo correto, basta finalizar a sua compra.

6º passo - aguarde a entrega dos seguidores reais

O sexto passo é o melhor de todos, pois você finalmente conseguiu investir em uma estratégia de marketing para Instagram que poderá impulsionar a sua conta e gerar crescimento para o seu perfil de forma simples e rápida

Agora basta aguardar que o serviço seja entregue pelo site escolhido, lembrando que a entrega do serviço pode variar com o método de pagamento, como foi dito no tópico anterior e este, com Pix a entrega é imediata , porém com boleto por exemplo, dependerá de quando o banco irá confirmar o seu pagamento.

Vale ressaltar também que o site que usamos como exemplo foi o redegram.com que trabalha somente com seguidores reais de perfis ativos dentro do Instagram, certifique-se de que o seu site escolhido tenha essa mesma funcionalidade do redegram.

É seguro comprar seguidores no Instagram?

Outra dúvida muito importante a ser esclarecida é essa, pois a segurança é um fator essencial para a aquisição de qualquer serviço, principalmente os que têm efeito direto no processo de crescimento do Instagram.

A resposta para essa pergunta vai depender diretamente da segurança do site escolhido para comprar seguidores Instagram, pois é o site que garante a segurança do serviço.

É importante entender, que existem sites que entregam seguidores fakes, e esse tipo de seguidores pode trazer diversos prejuízos para a sua conta, por isso você deve evitá-los a qualquer custo.

Mas claro que existem sites seguros também, é justamente nesses sites seguros que nós nos baseamos na criação deste artigo, pois quando o site é seguro, a estratégia de comprar seguidores Instagram pode ser um verdadeiro divisor de águas para quem deseja crescer dentro desta rede social e não está conseguindo por outros métodos.

Basicamente tudo o que você precisa entender é que a segurança do serviço, dependerá do site que você escolhe para adquirir a essa estratégia, se o site escolhido trabalhar apenas com seguidores brasileiros e reais como o redegram por exemplo, você pode ficar tranquilo que terá segurança, porém se o site escolhido não for tão referenciado, você só saberá se é seguro comprando.

É possível comprar seguidores femininos?

Sim, é possível comprar seguidores femininos para Instagram, uma estratégia muito utilizada por quem quer criar autoridade para um gênero específico, principalmente para contas profissionais que utilizam a rede social como forma de ganhar dinheiro.

Esse é um serviço mais diversificado, diferente do que todos os sites oferecem, no entanto nem todos os sites que listamos aqui neste artigo tem ele em seu catálogo, por isso nossa equipe separou os sites que oferecem esse serviço diferenciado, para facilitar a sua busca.

Confira os sites que é possível comprar seguidores reais femininos:

redegram.com

seguidores.net.br

viraliza.net

Por meio desses sites, você conseguirá comprar seguidores reais femininos, e até mesmo comprar seguidores masculinos, basta acessá-los e procurar pelo serviço, caso não encontre, entre em contato com o atendimento e solicite pelo serviço, pois eles disponibilizam em sua plataforma.

O que acontece quando compra seguidores Instagram?

Essa é uma pergunta muito frequente quando nunca se comprou seguidores, e nós iremos apresentar aqui os possíveis cenários que podem acontecer quando compra seguidores Instagram para o seu perfil pessoal ou profissional.

Impulsionar o perfil

Todos sabemos que a estratégia de comprar seguidores Instagram é montada para conseguir impulsionar o perfil de pessoas que querem manter um público ou construir um público alvo, atraindo credibilidade para o perfil.

Certamente, essa estratégia pode ser bem explorada para conseguir um índice maior de engajamento e voluntariamente aumentar as chances de crescimento, mas somente quando o site selecionado para compra for seguro e entregue o serviço com qualidade integral.

Se você deseja impulsionar o seu perfil utilizando várias estratégias, você pode ler um pouco mais sobre o serviço de social media , que também pode te ajudar a entender melhor sobre o algoritmo do Instagram.

Maior visibilidade da conta

Quando pessoas chegam a seu perfil, evidentemente a sua conta começa a registrar mais audiência em insights, trazendo uma visibilidade maior para o seu perfil e conteúdos.

O que muita gente não sabe, é que essa maior visibilidade ocorre por diversas formas dentro do Instagram, como por exemplo através do feed das pessoas, vamos a um exemplo claro disso a seguir.

Digamos que o seu perfil seja profissional e a sua área de destaque seja beleza e estética.

O seu perfil tem um número relevante de seguidores e você mantém estratégias de marketing para Instagram que estabilizam os seus insights.

No entanto, é muito provável que os seus conteúdos passem a ter maior visibilidade e as pessoas acessem mais o seu perfil e navegue por ele, promovendo maior visibilidade para sua conta crescer no Instagram.

Maiores chances de aparecer no “explorar”

Como foi dito anteriormente, existem várias formas de ter visibilidade no Instagram, outra excelente forma de conquistar tal visibilidade é através do “explorar” que nada mais é do que um campo do Instagram onde o algoritmo seleciona os conteúdos que ele acredita que vai agregar valor a você usuário.

Voltando ao exemplo do tópico anterior a este (maior visibilidade da conta) ainda utilizando a área de beleza e Estética, digamos que os seus conteúdos começam a aparecer no “explorar” de pessoas da sua área, ou interessadas em conteúdos da sua área (possíveis clientes).

Muita gente não sabe, mas a compra de seguidores no Insta pode te ajudar com isso, pois a quantidade de seguidores é sempre um fator de importância para o algoritmo, dessa forma ele sempre prioriza conteúdos de pessoas com número relativamente alto, pois entende que quanto mais pessoas seguem um perfil, mais conteúdo de valor ele agrega.

Se o seu foco for reels, você pode utilizar algumas estratégias para poder aumentar as suas chances de aparecer no Explorar, selecionar o melhor horário para postar reels no Instagram é uma dessas estratégias que dá muito certo.

Possível perda de engajamento

Nem tudo é um mar de rosas, e você também precisa estar preparado para isso, afinal todo cuidado será pouco quando investir na estratégia, tanto na hora de escolher o site, quanto na hora de manter o público.

Quando estamos comprando seguidores, os nossos insights mudam, afinal tem audiência nova chegando, e é aí que está o pulo do gato, você precisa preparar campo para essa nova audiência, afinal é necessário manter a audiência atual e cativar a nova audiência (já que os seguidores são reais).

Produzir conteúdo de qualidade, ter frequência em publicação de stories, interagir com a comunidade, e ter um perfil e biografia organizado, faz toda a diferença e te ajudará muito a não perder o seu engajamento ao investir na compra seguidores Instagram.

Neste artigo, nós mostramos alguns exemplos de sites e cuidados que você deve ter ao escolher um site para adquirir seguidores brasileiros no Instagram Divulgação Muitas pessoas utilizam outros serviços para conseguir manter um bom índice de engajamento ao comprar seguidores, como investir em curtidas, views, reels, dentre outros mais.

Passo a passo de como escolher o melhor site para comprar seguidores

Escolher o melhor site para comprar seguidores pode ser uma tarefa desafiadora, que irá requerer de você bastante atenção e cuidado para não acabar comprando seguidores em sites ruins que não entregam o serviço real e com qualidade.

Visando te ajudar nessa jornada, nossa equipe reuniu os sites mais utilizados para comprar seguidores Instagram, e após os testes realizados, conseguimos selecionar o melhor site para aderir a esse serviço e ensinaremos a seguir como saber escolher o melhor site.

Feedback de usuários

A opinião do consumidor, na maioria das vezes é muito relevante para poder nortear a qualidade de um site, afinal as vezes nós aprendemos com as experiências das pessoas.

Não é toda opinião que você deve levar em consideração, mas alguns feedbacks podem ser orientadores para quem ainda não adquiriu a serviços e quer saber diretamente de quem já adquiriu, se foi satisfatório ou não.

Buscadores de pesquisa

Atualmente as formas de buscar informações são diferentes, antigamente a principal forma de buscar uma informação segura era através de revistas, jornais, etc.

Hoje em dia, a principal forma de buscar informações seguras, é através da internet, mais precisamente no Google, por isso você pode colocar o nome do site no buscador e ver o que a internet diz sobre o site que você está querendo adquirir a esse serviço.

Segurança Https

Por ser um termo de programação, muitas pessoas não sabem o que é Https, mas nada mais é do que a certificação que os navegadores dão para estabelecer conexão segura.

Desta forma, as informações que você dá ao site fica em total sigilo, sendo respeitadas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Emissão de Nota

Mesmo que você opte por não emitir nota fiscal para manter o sigilo da compra, é interessante que o site escolhido por você oferece uma afirmação de que emite nota, pois dessa forma ele não terá o que esconder, e garantirá mais uma vez que é seguro.

O redegram.com é um bom exemplo de site que emite nota fiscal, e todas as outras características de site seguro que trouxemos até agora.

Atendimento e suporte especializado

Toda empresa que se preza, tem uma equipe de atendimento e suporte especializado para atender aos seus clientes em caso de dúvidas ou imprevistos com o serviço adquirido.

Certifique-se de que o site escolhido por você é realmente seguro e possui uma equipe de atendimento e suporte especializado para atender a sua solicitação no momento em que você precisar.

Acessibilidade

Sites que não são seguros não possuem acessibilidade, pois foram feitos exclusivamente para enganar as pessoas e faturar o dinheiro.

Sites seguros se preocupam com a acessibilidade do seu cliente, por isso estão sempre em constantes mudanças para atender cada vez mais seus clientes e tornar o processo de compra fácil e acessível.

10 benefícios de comprar seguidores Instagram

Comprar seguidores no Instagram, pode trazer benefícios exclusivos para sua conta, neste artigo priorizamos trazer 10 benefícios principais que essa estratégia pode oferecer a quem adquire esse serviço com qualidade.

Mas lembre-se, esses benefícios só são possíveis através de seguidores reais brasileiros, por isso o site precisa entregar esse tipo de seguidores, com qualidade.

1.Aumento da Visibilidade com Seguidores Brasileiros

Ter um número substancial de seguidores brasileiros no Instagram não apenas amplia o alcance dentro de um dos mercados de mídia social mais engajados, mas também garante que seu conteúdo seja relevante para um público que compartilha da mesma língua, cultura e valores. É um benefício valioso para quem deseja interagir especificamente com o público brasileiro.

2.Oportunidades de Negócios Locais

Com uma base sólida de seguidores brasileiros, as marcas e empresas locais tendem a perceber e achar mais atraente colaborar em campanhas de marketing. Isto é especialmente benéfico para influenciadores ou empresas que buscam estabelecer parcerias dentro do Brasil.

3.Tráfego Direcionado para o Público Brasileiro

Ao utilizar recursos como "link na bio" ou os Stories, não apenas direciona-se tráfego para um website ou loja online, mas também assegura-se de que esse tráfego é relevante - vindo majoritariamente de seguidores brasileiros interessados no que você tem a oferecer.

4.Engajamento Culturalmente Relevante

Ter seguidores brasileiros significa que o conteúdo que você posta tem uma boa chance de ressoar com valores, humor e referências culturais específicas do Brasil. Esse tipo de engajamento é mais profundo e significativo, uma vez que o público se identifica mais intimamente com o que é compartilhado.

5. Estabelecimento de Autoridade no Mercado Brasileiro

Ao crescer no Instagram com um foco em seguidores brasileiros, você se posiciona como uma figura ou marca de autoridade para o mercado brasileiro. Isto pode abrir portas para oportunidades de palestras, eventos, workshops e outras atividades voltadas para o público brasileiro.

6.Monetização Focada

Com uma audiência majoritariamente brasileira, pode-se explorar oportunidades de monetização que são específicas para o Brasil, como produtos locais, serviços ou afiliações.

Existem muitas formas de monetizar , e de todas as formas, é necessário ter um número relevante de seguidores, por isso a estratégia de investir em pacotes pode ser fundamental.

7. Feedback Direto

Seguidores brasileiros podem fornecer feedbacks e insights valiosos sobre o mercado local, ajudando a refinar produtos, serviços ou conteúdo.

8. Conexão Comunitária

Crescer no Instagram com seguidores brasileiros promove uma sensação de comunidade, permitindo que se engaje e conecte com compatriotas, mesmo à distância.

9. Promoção de Conteúdo Localizado

Para marcas ou criadores de conteúdo que produzem conteúdo específico para o Brasil, ter seguidores brasileiros garante que o conteúdo chegue ao público desejado.

10.Amplificação Rápida de Mensagens

Quando algo é culturalmente relevante para os brasileiros, a capacidade de viralização é amplificada. Ter uma base de seguidores brasileiros significa que mensagens e conteúdos que ressoam com eles podem se espalhar rapidamente.

Conclusão

Comprar seguidores Instagram não é difícil, pelo contrário, além de ser uma estratégia rápida de dar resultados, ela é uma estratégia fácil de ser aplicada, desde que você encontre um site seguro e confiável que opere apenas com seguidores de qualidade.

Neste artigo, nós respondemos algumas perguntas que surgem quando o assunto é comprar seguidores, e ensinamos como adotar essa estratégia com segurança e principalmente qualidade ao receber o serviço prestado.

Como melhor site, elegemos o redegram.com pois de fato é o site de maior referência no Brasil desde o período pandêmico até os dias atuais, mas isso não significa que os demais sites são ruins, pelo contrário todos são bons e seguros para comprar seguidores, pois só operam com seguidores reais e brasileiros Instagram.