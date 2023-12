Vitória Strada estreou no teatro com a peça 'Abismo de Rosas' - Marcio Freitas/Divulgação

Vitória Strada estreou no teatro com a peça 'Abismo de Rosas'Marcio Freitas/Divulgação

Publicado 12/12/2023 07:00 | Atualizado 12/12/2023 09:51

Rio - Fãs de comédia e suspense já têm a programação certa para o fim de semana, com a exibição de "Abismo de Rosas", em cartaz no Teatro das Artes, na Gávea, Zona Sul do Rio, até o dia 17 de dezembro. O espetáculo une o melhor dos dois gêneros e conta com um elenco de peso, estrelado por Vitória Strada, Isabel Fillardis e Emiliano D'Avila. Em um formato inusitado, cada um dos artistas desempenha quatro papeis diferentes ao longo da peça, totalizando 12 personagens que despertam diversas emoções no público.

fotogaleria

"São dois personagens principais e dois que são participações, digamos assim", explica Vitória. "As minhas duas personagens principais, Cândida e Lucinha, são completamente diferentes uma da outra. Diferentes em jeito, personalidade, gostos, temperamento, profissão, classe social... Tudo! Cândida é gaúcha e Lucinha é mineira, então tive uma dedicação para compor a voz e o sotaque de cada uma até encontrar o tom certo", completa a atriz, de 27 anos, que celebra sua estreia nos palcos com "Abismo de Rosas".

"A oportunidade surgiu de um convite e logo quando eu li, achei que seria incrível essa experiência. Primeiro, porque fiquei com aquela sensação de desafio, que é quase um medo mas com uma alegria, sabe? Eu adoro essa sensação, de ter algo grande, uma responsabilidade pela frente para me dedicar. Tem sido uma experiência muito engrandecedora. O teatro nos alimenta de uma forma sem igual. É totalmente diferente de tudo o que eu já fiz e eu estou muito feliz com o sucesso da peça e com o quanto eu venho aprendendo com ela", afirma. Anteriormente, Vitória Strada atuou em novelas como "Espelho da Vida" e "Salve-Se Quem Puder", ambas da TV Globo.

Quem também precisou sair da zona de conforto foi Emiliano D'Avila, que ainda assina a direção, produção e a colaboração no texto adaptado da obra original de Claudio Simões. "É um prazer muito grande dirigir essa peça e ainda fazer as quatro personagens que eu faço. E cada função tem seus desafios. Mas, sem dúvida nenhuma, meu grande desafio nesse projeto foi dar conta de tudo ao mesmo tempo", admite o ator, conhecido por interpretar o Maicol no humorístico "Vai que Cola".

"Colaborar no roteiro da adaptação ainda foi mais tranquilo porque isso acontece na pré-produção. Mas durante a produção do espetáculo, dirigir, atuar, produzir e ainda fazer tudo isso buscando a excelência que eu sempre busco em todos os meus trabalhos foi meu maior desafio, mas que eu me sinto muito feliz por tê-lo superado", comemora.

Fã do texto desde que assistiu à única montagem, de 1997, com Wagner Moura, ele ainda conta detalhes da história: "'Abismo de Rosas' é uma comédia policial, uma peça onde a comédia reina do início ao fim, mas se mescla a uma trama de suspense e mistério pra desvendar um crime. Começa com um homem e duas mulheres que são atraídos pra uma chácara abandonada, por uma pessoa desconhecida. Em seguida, o jornal noticia um crime na chácara e a trama regride dois meses. Então, o público passa a acompanhar a história daquelas três pessoas e seus respectivos pares, a fim de descobrir quem vai matar e quem vai morrer. Cláudio Simões tece uma trama extremamente engenhosa e cheia de surpresas", destaca.

E Isabel Fillardis garante que os espectadores vão se envolver com cada personagem ao longo da narrativa: "O que mais me impressiona é a diversidade de personagens, a complexidade deles, o tema... E a montagem em si, pelo fato de trocarmos rapidamente, é um desafio grande. Entra e sai em personagem, a mágica da troca das roupas, isso é dinâmico, fascinante", avalia. A artista chegou a passar por uma experiência semelhante em "Dona Ivone Lara - Um Sorriso Negro", musical que contou a história da Grande Dama do Samba, em 2018.

O formato inovador e o tom cômico também servem para trazer uma mensagem profunda para a plateia, a partir dos dilemas que os personagens enfrentam e suas reações a cada cenário que surge. "A peça mostra vários aspectos de relações tóxicas, relações não saudáveis, vários graus de abusos. A peça fala sobre o que é o amor, como amar alguém. Uns querem ser amados e não são, outros amam demais, outros amam ao ponto de sufocar. A peça mostra vários aspectos de relações", reflete Isabel.

Para o diretor, "Abismo de Rosas" também levanta conflitos profundos do ser humano e deixa um alerta, mesmo com a abordagem cômica: "A peça é uma grande sátira sobre a obsessão humana e uma amostra do quão ridículo e absurdo esse comportamento pode ser. O espetáculo trata dessa questão com muita leveza, mas também traz uma reflexão profunda sobre o quanto se deixar levar por uma obsessão pode ser perigoso!"

SERVIÇO - "Abismo de Rosas" no Teatro das Artes

Em cartaz até 17 de dezembro. De quinta a domingo, às 20h.

Endereço: Shopping da Gávea. Rua Marquês de São Vicente, 52 – 2º Piso – Loja 264

Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada), disponíveis no site Divertix

Classificação: 14 anos.