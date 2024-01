Samanta Alves viraliza com entrevistas inusitadas no bairro de Madureira - Reprodução Internet

Samanta Alves viraliza com entrevistas inusitadas no bairro de MadureiraReprodução Internet

Publicado 03/01/2024 09:13 | Atualizado 03/01/2024 09:24

Rio - Em 2019, a influenciadora Samanta Alves viralizou com um vídeo dançando pelo bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio. Agora, no finalzinho de 2023, a jovem de 22 anos voltou a bombar nas redes sociais com vídeos em que faz entrevistas pra lá de inusitadas com os moradores do local.

Em um dos vídeos do quadro "Na Galera", que já conta com mais de 756 mil visualizações e mais de 10 mil curtidas no Twitter, Samanta faz perguntas como "Quem é o mais fiel? Neymar, Chico Moedas ou MC Cabelinho", "Vocês trairiam a Luísa Sonza?" e "O mais falado do ano: Botafogo, Tigrinho ou o ônibus 474?".

MADU AWARDS 2023



Os melhores do ano por Madureira! pic.twitter.com/KDAbJdHVOS — Samanta (@MantaAlves) December 30, 2023

Quem é Samanta Alves?

Samanta Alves viralizou em 2019, aos 18 anos, ao fazer vídeos exaltando o bairro de Madureira. Nas imagens, ela aparecia embarcando em um ônibus, passando pelas ruas do local e fazendo uma dancinha que virou sua marca registrada.

Ela dança nas estações de trem de Oswaldo Cruz, Cascadura e quadra da Portela, ao som de "Meu Lugar", canção de Arlindo Cruz.

Samanta tem mais de 458 mil seguidores no Instagram e mais de 210 mil no Twitter. Ela também atua como repórter da Botafogo TV e já participou de vídeos da Cazé TV. Recentemente, ela foi detida por colocar sacos de gelo na caçamba de uma viatura policial nos arredores do Estádio Nilton Santos.