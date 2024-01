Cauã Reymond posa com a filha, Sofia, e recebe elogios: Lindos - Reprodução Internet

Cauã Reymond posa com a filha, Sofia, e recebe elogios: LindosReprodução Internet

Publicado 03/01/2024 07:43 | Atualizado 03/01/2024 07:50

Rio - Cauã Reymond postou no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que aparece com a filha, Sofia, durante o Réveillon. "Ela", escreveu apenas o ator na legenda da imagem. Sofia é fruto do antigo relacionamento de Cauã Reymond com Grazi Massafera.

fotogaleria

A atriz, inclusive, deixou um comentário na foto. "A mais linda do mundo", escreveu a mãe coruja de Sofia. Já os fãs se impressionaram com a semelhança entre a menina e o pai. "Tua boca todinha, tua cara", disse uma pessoa. "Lindos", disse Barbara Reis, atriz que faz par romântico com Cauã em "Terra e Paixão". "Filha de peixes, sereia linda", comentou outra seguidora. "Puxou a beleza em dose dupla", afirmou uma admiradora.

Cauã Reymond está solteiro desde o fim de seu casamento com a modelo Mariana Goldfarb. O casal anunciou a separação em abril do ano passado.