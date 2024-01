Suely Franco dá vida a Virginia Lane no musical ’A Vedete do Brasil’ - Dalton Valério/Divulgação

Publicado 03/01/2024 07:00

Rio - Suely Franco está de volta aos palcos na pele da icônica Virginia Lane, no espetáculo "A Vedete do Brasil", em cartaz no Teatro Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. A atriz, de 84 anos, assumiu o desafio de interpretar a artista pioneira que marcou a história do país com suas passagens pelo teatro de revista e cinema, além das marchinhas que embalaram vários carnavais como "Sassaricando" e "Marcha da Pipoca". Sem esconder a empolgação, a veterana fala sobre a emoção de contar a história da cantora na comédia musical, que revisita momentos marcantes de sua trajetória.

"Eu recebi o convite pela direção e fiquei muito feliz de me escolherem pra fazer a Virginia Lane, que é uma pessoa que eu sempre admirei demais. Nunca a vi pessoalmente, mas via na televisão, então eu tinha uma grande admiração por ela", conta Suely, que divide a personagem com Bela Quadros, responsável por interpretar a estrela em sua juventude.

A trama se passa na véspera de Natal, quando Virginia se reúne com a filha adotiva, Marta Santana, vivida por Flávia Monteiro, enquanto aguarda a chegada de um amigo para a ceia. Ao longo do dia, a atriz e cantora relembra sua trajetória, passando por momentos como os tempos de apresentadora de programas de TV infantis, as turnês pelo Brasil afora, e até mesmo a polêmica de quando bateu de frente com a Igreja para se casar no Outeiro da Glória após o veto de um padre. "Ela enfrentou muita coisa pra poder chegar onde chegou, ela abriu espaço pra muitas outras pessoas", destaca Suely.

A diretora Claudia Netto abre o jogo sobre o desafio de apresentar um espetáculo sobre uma figura tão grandiosa como Virginia, resumindo 93 anos de vida no musical que conta com 13 canções. "O que fizemos foi um recorte de um momento de sua vida, onde ela revive seus momentos de alegria, tristeza, indignação e luta, levando o espectador a conhecer vários aspectos de sua vida e principalmente da mulher por trás das plumas e paetês", explica.

"Revisitar Virgínia Lane é resgatar nossa memória! É honrar nossas raízes, essas grandes mulheres revolucionárias que precisamos homenagear e não deixá-las no esquecimento de um Brasil cada vez mais pobre de cultura! Virgínia enfrentou o machismo, preconceitos, é exemplo de força para todas nós mulheres! 'A Vedete do Brasil' é muito mais do que tantos musicais biográficos, é a vida de uma mulher à frente do seu tempo, é o resgate de uma época brilhante de nosso país, de nosso teatro de revista, de nossas grandes canções e artistas que precisam ser reverenciados!", acrescenta Claudia.

E Suely ainda ressalta a importância de mostrar a intimidade da vedete em sua própria casa, reunida com a única filha. "As pessoas viam sempre a Virgínia como aquele furacão do teatro de revista, né? Mas ver como ela era em casa, como que ela era com a filha, é um outro lado que a gente mostrou e que ninguém conhecia, a não ser quem convivia com ela. (O musical) mostra como ela era dedicada, carinhosa e briguenta também (risos)", adianta.

Afastada das novelas desde que atuou em "A Dona do Pedaço" (2019), na TV Globo, a atriz iniciou as preparações para o espetáculo atual logo depois de rodar o Brasil com a peça "Três Mulheres Altas", em que contracenou com Nathalia Dill e Deborah Evelyn. Sem pensar em aposentadoria, a veterana revela de onde vem a inspiração para seguir envolvida com a arte. "Tem um ditado de Confúcio que diz: 'quem faz o que gosta não trabalha nunca'. Isso sou eu. Eu não trabalho, eu me divirto. Pra mim, é maravilhoso estar fazendo o que eu gosto, continuar sendo chamada pra trabalhar com a minha idade", declara.

"Tudo que vai acontecendo é uma renovação, é uma coisa nova", continua ela, que já entrega os desejos que tem para o novo ano. "Quero continuar trabalhando, se Deus quiser. Eu já tenho vários projetos. O produtor de 'A Vedete do Brasil' é o mesmo de 'Três Mulheres Altas' e já tem coisa para 2024, uma porção de cidades para a gente viajar com as duas peças", avisa a atriz.

SERVIÇO - 'A Vedete do Brasil' no Teatro Copacabana Palace

Em cartaz até 28 de janeiro de 2024. Quintas, sextas e sábados, às 19h30. Domingos, às 18h.

Endereço: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 261 – Copacabana

Ingressos a partir de R$ 25 (meia-entrada), disponíveis no site Sympla.

Classificação: 12 anos.