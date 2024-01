Carla Perez dança com É o Tchan em Salvador - Reprodução Internet

Publicado 08/01/2024 11:41 | Atualizado 08/01/2024 11:48

Rio - A dançarina Carla Perez surpreendeu a todos ao surgir de surpresa no show em celebração aos 30 anos do É o Tchan, em Salvador, na Bahia, neste domingo. Ela estava assistindo à apresentação da plateia e subiu ao palco durante a música "A dança do bumbum".

"Domingo ela disse que não vai, mas dessa vez ela veio", brincou o vocalista Beto Jamaica. Xanddy, marido de Carla, também cantou no show. Quando Xanddy apareceu, Carla dançou com ele e o restante do É o Tchan a música "Mexe, Mexe, Mainha".

"Se hoje eu subo em um palco e o pagode existe no Brasil é graças ao Tchan. Quando eu tinha 16 anos, ouvia as músicas no rádio de pilha e sonhava em ser como eles", revelou o cantor durante o show.

