Publicado 14/02/2024 15:45

Com a paixão pelo esporte que já nasce enraizada no DNA da maioria dos brasileiros, as casas de apostas online se destacam como uma tendência crescente no país.

Para que você tenha segurança na hora de dar seus palpites, a equipe do ApostasEsportivas.info selecionou as melhores casas de apostas online, destacando as exclusividades de cada uma para te auxiliar neste momento crucial.

Se prepare para entender tudo de forma descomplicada e, para quem continuar por aqui, vamos revelar os fatores-chave para identificar as casas de apostas online confiáveis.

Casas de Apostas Brasileiras: As 25 Melhores

Com a nossa seleção das melhores casas de apostas brasileiras, você vai desfrutar de uma experiência completa, onde a emoção, diversão e segurança andam de mãos dadas. São elas:

Galera.bet: Bônus de Primeiro Depósito Sem Rollover

2.BetVictor: Melhor Seção Especial de Apostas

3.Dafabet: Única Casa de Apostas com ParlayBay

4.Bet365: Melhor Casa de Apostas para Iniciantes

5.Bet9: Bônus para Sugestão de Melhoria

6.20Bet: Melhor Programa VIP

7.Betano: Melhor Casa de Apostas Esportivas

8.22Bet: Maior Variedade Esportiva

9.1xBet: Melhor Programa de Fidelidade com Cashback

10.Rabona: Melhor Casa de Apostas com Torneios Esportivos

11.PariMatch: Melhor Sistema de Apostas Múltiplas

12.KTO: Melhor Opção de Aposta Sem Risco

13.VBet: Melhor Filtro Avançado de Pesquisa

14.Betfair: Melhor Casa de Apostas para Profissionais

15.Wazamba: Casa de Apostas Mais Inovadora

16.Jackpot City: Bônus de Cassino Sem Validade

17.LeonBet: Melhor Painel de Estatísticas

18.Stake: Melhor Experiência de LiveStream

19.Nomini: Melhor Boost em Apostas Simples

20.EstrelaBet: Pagamento Antecipado no Brasileirão - Série A

21.Sportaza: Melhores Desafios Semanais para Esporte

22.FEZBet: Melhor Construtor de Apostas

23.Fairspin: Maior Variedade de Esportes para Torneios

24.Rivalo: Melhor Boost em Apostas Combinadas

1.Galera.bet: Bônus de Primeiro Depósito Sem Rollover

Com sua licença emitida pela Curaçao eGaming, a Galera.bet possui mais de 15 torcidas parceiras. Esta é uma das casas de apostas brasileiras com odds mais elevadas e payouts acima da média, além de contar com apostas ao vivo e, se necessário, ainda há a opção de cash out.

Ao iniciar sua jornada, você faz a sua primeira aposta e recebe um bônus igual ao valor apostado, podendo chegar até R$50 em aposta grátis. E a melhor parte? É sem rollover! Embora ainda não haja aplicativo, o site é otimizado para versão mobile.

Vantagens da Galera.bet:

- Clube de recompensas com apostas grátis toda semana ao colocar apostas acumuladas

- Bônus “Na Trave!”: Se errar apenas um jogo da aposta acumulada, recebe uma aposta grátis no mesmo valor

- Bet Builder: Ajuda para combinar várias seleções do mesmo evento em uma aposta

No cassino, a marca conta com mais de 550 jogos, incluindo opções raras como a banca francesa. Você pode começar a se divertir a partir de R$10, depositando via PIX, que não te cobra taxa e te dará acesso rápido aos fundos.

O suporte ao cliente está à disposição das 8h às 2h, com assistência em português (BR) e também disponibilizam as alternativas de chat, e-mail e formulário de contato.

2.BetVictor: Melhor Seção Especial de Apostas

Licenciada pelo Governo de Gibraltar, a BetVictor tem quase 80 anos de experiência no mercado. Você pode fazer suas apostas ao vivo, usar o livestream para acompanhar os eventos e ainda fazer o cash out, se avaliar que é melhor.

Os novos usuários podem desfrutar do bônus de boas-vindas de 100% até R$500, sendo 50% esporte e 50% cassino. Como ainda não há aplicativo disponível, você pode acessar todos os recursos da versão mobile através do seu celular.

Vantagens da BetVictor:

- Tem construtor de apostas

- Bet Boosts: Destaque para mercados com odds incrementadas

- Apostas Especiais: Dê o seu palpite sobre quem será o próximo treinador de um time ou para qual equipe um jogador será transferido

Para oferecer uma plataforma completa, a marca traz mais de 1300 jogos, incluindo salas latinas no cassino ao vivo. Depósitos e saques podem ser feitos via PIX a partir de R$25.

O suporte ao cliente da casa de apostas online funciona 24 horas por dia e todos os dias, através do chat, e-mail ou até por SMS, caso sinta a necessidade de experimentar um canal diferente.

3.Dafabet: Única Casa de Apostas com ParlayBay

A Dafabet é a única casa de apostas brasileira com o ParlayBay, uma funcionalidade exclusiva onde dá os seus palpites ao vivo para ganhar freebets e muito mais. Todos os dias tem mais de 1000 eventos esperando você, em mais de 25 modalidades esportivas.

Os novos usuários são surpreendidos com um bônus de boas vindas de 100% até R$750, para testarem a grande oferta desta marca. O rollover é de apenas 5x e está abaixo da média do Brasil. Depois do cadastro, tem mais de 10 ofertas regulares para esportes aguardando você.

Vantagens da Dafabet:

- Marca de grande reputação, parceira oficial de times como o Coritiba F.C

- Secção de notícias esportivas, que contribuem para palpites mais informados

- Pode marcar suas partidas como favoritas, para não perdê-las de vista

Em seu cassino, você vai achar mais de 200 games de vários gêneros como caça-níqueis, roleta e blackjack. Na secção Crash Games, tem mais de 10 títulos como Aviator. Comece jogando com R$30 no mínimo através de Pix, Boleto e outros 20 métodos de depósito.

Está tendo dúvidas ou dificuldades? Contacte o suporte ao cliente, que está disponível em 3 canais: chat ao vivo, email e WhatsApp.

4.Bet365: Melhor Casa de Apostas para Iniciantes

odds competitivas e funcionalidades como livestream e cash out automático, em conjunto com guias práticos sobre como as utilizar.



Para quem chega agora, a casa oferece um bônus de boas-vindas de 100% até R$3000. Para nós brasileiros, o aplicativo móvel ainda se encontra indisponível, mas pode sempre optar pela versão mobile do website.

Vantagens da Bet365:

- Odds aumentadas em mercados selecionados

- Edição de Apostas: Pode adicionar, trocar ou remover seleções do palpite

- Apostas personalizadas combinando diferentes mercados em uma única aposta

A marca já conta com mais de 850 jogos de cassino, incluindo mais de 75 títulos originais. É preciso depositar pelo menos R$20 para começar a apostar, podendo ser via PIX, boleto, bancos nacionais, cartão de crédito ou carteira virtual.

Caso seja necessário, o serviço de atendimento está disponível 24 horas por dia, todos os dias. É possível contatá-los via chat, e-mail ou mensagem pela plataforma.

5.Bet9: Bônus para Sugestão de Melhoria

Com mais de 27 anos de mercado e licenciada pela Curaçao eGaming, a Bet9 é uma das casas de apostas brasileiras que oferece odds atrativas, livestream (mediante saldo), cash out para alguns eventos e até um bônus de 50% até R$2000 para apostas múltiplas.

Está chegando agora? No seu primeiro depósito, acesse um bônus de boas-vindas de 100% até R$200. Por mais que ainda não haja aplicativo, o site mobile atende bem a todas as necessidades.

Vantagens da Bet9:

- Cashback semanal de 10% até R$2000

- Bet9 Pools: Pode ganhar prêmios fazendo previsões para eventos selecionados

- Site focado na América Latina

Há uma seleção de mais de 3000 jogos no cassino online. Quanto ao pagamento, há opções populares como PIX e boleto, além de carteiras virtuais e criptomoedas. O valor mínimo de depósito é R$10 via PIX, enquanto para o saque é R$30 via Pay4Fun.

Para eventuais questões, recomendamos contatar o chat que fica disponível todos os dias das 8h às 23h. Se puder esperar um pouco mais, você também pode enviar um e-mail.

6.20Bet: Melhor Programa VIP

Licenciada pela Curaçao eGaming, a 20Bet oferece mais de 30 modalidades e funcionalidades muito úteis como livestream, apostas ao vivo, cash out e um bom painel de estatísticas. A marca ainda disponibiliza aplicativo para iOS e Android.



Os novos usuários têm acesso a um bônus de primeiro depósito de 100% até R$500 + 20 free spins + R$25 em freebets. Todos podem acessar o programa VIP de esportes com 6 níveis, onde é possível trocar pontos por apostas grátis.

Vantagens da 20Bet:

- Grupo no Telegram com notícias e promoções exclusivas

- Torneio de apostas com premiação de até R$7625 em freebets

- Recurso Booster para duplicar o valor de apostas combinadas

A plataforma é completa, trazendo mais de 8900 jogos e mais de 75 fornecedores de software. Basta fazer um depósito a partir de R$5 via Paylivre em uma das mais de 20 opções de pagamento, como PIX ou boleto bancário, para fazer parte da casa.

Para qualquer dúvida, basta utilizar o chat da casa de apostas que está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ainda há alternativas de contato via e-mail ou formulário.

7.Betano: Melhor Casa de Apostas Esportivas

A Betano é licenciada pela Malta Gaming Authority e é patrocinadora oficial do Atlético Mineiro e Fluminense. Nesta, que é uma das melhores casas de apostas no Brasil, pode contar com ferramentas exclusivas como o BetMentor, livestream e cash out.

Primeira vez na casa? Ganhe um bônus de 100% do primeiro depósito até R$500. Se você for usuário Android, pode acessar todas as funcionalidades direto pelo aplicativo.

Vantagens da Betano:

- Missões Betano com apostas e rodadas grátis

- Programa de recomendação de amigo com conversão em apostas grátis

- SuperOdds: Odds aumentadas todos os dias no mercado “Resultado Final"

Para se tornar mais completo, o cassino da Betano oferece mais de 4100 jogos. Para começar, deposite no mínimo R$20 por um dos métodos disponíveis, como Pay4Fun. É possível sacar a partir de R$50 via PIX.

Surgiu alguma dúvida no meio do caminho? Recomendamos contatar a equipe de suporte pelo chat entre 10h e 00h, ou ainda é possível enviar a solicitação via e-mail.

8.22Bet: Maior Variedade Esportiva

A 22Bet tem sua licença concedida pela Curaçao eGaming e oferece mais de 50 esportes para seus usuários apostarem. Eles tem odds bem competitivas, boa diversidade de mercados de apostas e opção de cash out disponível.

A casa oferece um bônus de boas-vindas para os recém-chegados de 100% até R$650. Seja você um usuário iOS ou Android, há um aplicativo disponível para facilitar seus palpites.

Vantagens da 22Bet:

- Apostas a partir de R$0,01

- Gráfico de movimento das odds em tempo real

- Odds aumentadas em "Acumulador do Dia"

A marca preza por ser completa, oferecendo mais de 110 fornecedores no cassino online e mais de 20 métodos para depósito e mais de 15 para saque, com valor mínimo de R$5 via Pay4Fun e R$10 pelo AstroPay.

Como esperamos de todas as casas de apostas esportivas, os apostadores podem contar com o suporte ao cliente todos os dias e 24 horas por dia, podendo ser atendidos pelo chat, e-mail ou formulário, sendo tudo em português (BR).

9.1xBet: Melhor Programa de Fidelidade com Cashback

Reconhecida pelos seus parceiros esportivos e licenciada pela Curaçao eGaming, a 1xBet faz questão de proporcionar os recursos mais modernos entre as casas de apostas brasileiras, como livestream, cash out, estatísticas e filtro avançado de pesquisa.

O bônus de boas-vindas é de 100% até R$1200 e o destaque vai para o programa de fidelidade com 8 níveis e cashback que avança junto a cada nível. Para ter tudo à mão, basta baixar o aplicativo disponível para iOS ou Android.

Vantagens da 1xBet:

- Opção multi-live para assistir mais de 5 esportes ao vivo ao mesmo tempo

- Odds elevadas comparado ao mercado

- Serviço para fazer apostas através do Telegram, sem precisar sair do app

A marca se dedica ao cassino com mais de 126 provedores de software e, além dos métodos tradicionais, há mais de 35 opções de criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum. Os depósitos começam em R$5 pelo Pay4Fun e já os saques em R$10 pelo PIX.

Para qualquer questão que tenha, basta entrar em contato com o suporte ao cliente que poderá ser feito via chat 24/7, e-mail, telefone, formulário ou até retorno de chamada.

10.Rabona: Melhor Casa de Apostas com Torneios Esportivos

A Rabona é licenciada pela Curaçao eGaming e traz uma plataforma completa para os seus usuários. Com mais de 30 esportes, eles oferecem recursos como match tracker, odds competitivas e o Bet Builder que te ajuda a combinar apostas do mesmo evento.

Primeira vez na plataforma? Aceite o bônus de boas-vindas de 100% até R$100. Aproveite também para baixar o aplicativo iOS ou Android para o seu celular.

Vantagens da Rabona:

- Jackpot esportivo de R$90.000

- Programa de fidelidade com 5 níveis e cashback crescente até 15%

- Torneios esportivos em mais de 10 ligas em 4 esportes diferentes

A marca não brinca em serviço e oferece mais de 10.000 jogos no cassino online. Aceita, ainda, depósitos e saques a partir de R$30, incluindo métodos como PIX, boleto e cartão de crédito.

Em caso de necessidade, esta é também uma das casas de apostas esportivas que disponibiliza atendimento ao cliente por meio do chat disponível 24 horas por dia, todos os dias, além de proporcionar a opção de contato via e-mail.

11.PariMatch: Melhor Sistema de Apostas Múltiplas

Fundada em 1994 e licenciada pelo Governo de Curaçao, a PariMatch surpreende com a experiência de mercado. Desfrute os recursos básicos nas casas de apostas online, como livestream e cash out até o "Melhores Múltiplas", onde há 8 categorias com mais de 5 combinações cada.

Os novos membros recebem um bônus de boas-vindas de 100% até R$500. Para quem for usuário Android, ainda tem a opção de baixar o aplicativo com as mesmas funções.

Vantagens da PariMatch:

- Programa de fidelidade personalizado pelo método de acúmulo de pontos e esportes

- Odds competitivas acima da média do mercado

- Tem promoções para ganhar apostas grátis

Além da qualidade da seção esportiva, a marca ainda surpreende por ter mais de 10.000 jogos no cassino. Deposite pelo menos R$20 via PIX ou criptomoedas e saque a partir de R$10 através do mesmo método.

Com um dos serviços de suporte ao cliente mais completos, tem à sua disposição diversos canais como Telegram, chat e e-mail e todos estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias.

12.KTO: Melhor Opção de Aposta Sem Risco

Licenciada pelo Governo de Curaçao, a KTO oferece mais de 28 esportes e tem recursos desde livestream, cash out parcial e total e até uma loteria esportiva com 13 jogos de futebol para tentar acertar no resultado do mercado 1x2, na seção "Malandrinha".

Para quem está chegando agora, tem à disposição um bônus de boas-vindas de até R$200 em free bets, caso você errar seu primeiro palpite. Ainda não há aplicativo, mas é possível acessar a versão mobile que é bem adaptada.

Vantagens da KTO:

- Crie a Sua Aposta: Combine seleções do mesmo evento em uma única aposta

- Programa de indicação de amigos de até R$300 por mês

- Tem campeonatos estaduais de futebol

Você sabia que a casa ainda tem um cassino com mais de 900 jogos, incluindo mesas brasileiras no cassino ao vivo? Se quiser iniciar sua jornada, deposite no mínimo R$20 via PIX ou Pay4Fun e se divirta!

Sempre que precisar, você pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente desta casa de apostas online, pelo chat das 9h à 00h ou, se preferir, pode enviar sua solicitação via e-mail.

13.VBet: Melhores Filtros de Pesquisa Avançados

Licenciada pela Malta Gaming Authority, a VBet é referência quando falamos em casas de apostas esportivas. Aproveite os recursos como livestream e cash out, filtro de pesquisa e o construtor de apostas Bet Builder.

Antes de fazer seu primeiro depósito, reivindique o bônus de boas-vindas de 100% até R$300. Se for usuário Android, aproveite todas as funcionalidades direto pelo celular.

Vantagens da VBet:

- Tem odds melhoradas todos os dias

- "Time Favorito" para acessar direto todos os próximos eventos do seu time

- Bolão: Aposte no placar de partidas pré-selecionadas e ganhe prêmios

Afirmando seu compromisso com um alto nível de entrega, a casa tem mais de 11.100 jogos e ainda há mais de 15 métodos de pagamento, sendo o mínimo de depósito R$10 pelo PIX e o de saque R$20 pela carteira eletrônica MuchBetter.

Se precisar de ajuda, recomendamos que utilize o chat que está disponível 24 horas por dia, todos os dias. Caso sua dúvida possa esperar um pouco mais, também há o e-mail.

14.Betfair: Melhor Casa de Apostas para Profissionais

Você já encara as apostas esportivas de outra forma? Então a Betfair pode ser para você! Licenciada pela Malta Gaming Authority e parceira do Palmeiras e Cruzeiro, a marca conta com livestream, cash out e até com a Betfair Exchange, uma dica especial PRO para quem deseja fazer trading esportivo.

A casa oferece um bônus de boas-vindas de 100% até R$300 para te ajudar de início. Não deixe de baixar o aplicativo, iOS ou Android, para ter tudo na palma de sua mão.

Vantagens da Betfair:

- Recurso exclusivo para criar aposta múltipla

- Odds competitivas e até sugestão de suas próprias odds na Betfair Exchange

- MatchMe oferece ajuda para encontrar as melhores cotações disponíveis

Você pode não saber, mas a marca conta com mais de 650 jogos no cassino e aceita pedidos de saque a partir de R$1 via PIX. Já os depósitos, podem ser feitos via PIX, boleto ou carteira virtual a partir de R$15.

Caso precise tirar alguma dúvida ou receber mais esclarecimentos, basta enviar uma mensagem através do chat online das 9h às 21h. O atendimento é simples e rápido.

15.Wazamba: Casa de Apostas Mais Inovadora

Está procurando sair do óbvio? Na Wazamba, há recursos exclusivos como a loja WB, onde há mais de 4 formas de acumular pontos e trocá-los por apostas grátis. Esta é mais uma casa de apostas brasileira licenciada pela Curaçao eGaming, e oferece recursos como odds elevadas, livestream e cash out.

Para começar, o bônus de primeiro depósito é de 100% até R$700 e eles ainda oferecem um bônus sem risco. Ainda não há aplicativo, mas a versão mobile é bem adaptada.

Vantagens da Wazamba:

- Ligas semanais com competições por prêmios e benefícios VIP

- Torneios de mais de 10 ligas esportivas diferentes

- Jackpot Esportivo: Aposte nos eventos selecionados para participar e concorrer a R$90.000

Mergulhe nos mais de 5000 títulos e 120 fornecedores de software no cassino online. Quanto aos pagamentos, não se preocupe! Você encontra mais de 25 métodos, incluindo PIX, boleto bancário e cartão de crédito.

Caso necessário, não pense duas vezes antes de entrar em contato com a equipe de atendimento que está disponível 24 horas por dia, todos os dias, pelo chat ou e-mail.

16.JackpotCity: Bônus de Boas-Vindas Sem Validade

Licenciado pela Kahnawake Gaming Commission, o JackpotCity oferece entretenimento de alta qualidade, porém é a única plataforma da lista que não conta com as apostas esportivas. Ainda assim, não deixa de ser imperdível para os amantes de cassino online.

Os novos jogadores podem aproveitar um bônus de boas-vindas de 100% de até R$8000 nos quatro primeiros depósitos sem prazo para cumprir os requisitos. Ainda dá para baixar o aplicativo iOS ou Android para jogar em qualquer lugar.

Vantagens do JackpotCity:

- Roda de bônus diária com free spins ou pontos de fidelidade

- Seção dedicada aos brasileiros, destacando os jogos mais populares

- Hot/Cold: Saiba quais slots estão pagando mais ou menos na última hora

Há mais de 1000 títulos entre caça-níqueis, roleta e blackjack. Você pode escolher qual método de pagamento se adapta melhor a sua necessidade, com opções como PIX ou cartão de crédito disponíveis. O mínimo de depósito é R$30 e o saque é R$80, ambos via PIX.

Aproveite e tire qualquer dúvida com o suporte ao cliente via chat ou e-mail e eles estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias, com atendimento em português (BR).

17.LeonBet: Melhor Painel de Estatísticas

Licenciada pela Curaçao eGaming, a LeonBet é mais uma na lista das melhores casas de apostas da nossa equipe! Traz recursos como painel de estatísticas com resultados frente a frente, últimos resultados de cada time e a classificação na liga. Além disso, os usuários contam com apostas rápidas, odds elevadas e cash out.

Quem decidir se juntar à casa, conta com 100% de bônus até R$6000. Fica a dica para quem é usuário Android: ganhe 50 rodadas grátis na slot Book of Dead ao usar o aplicativo!

Vantagens da LeonBet:

- Apostas com 0% de Margem: Todo o lucro que fizer vai para o seu bolso

- Recurso "Favorito": Salve os eventos preferidos e acesse-os de forma prática

- Programa de Fidelidade: Ganhe pontos e troque-os por dinheiro ou apostas grátis

Com mais 3000 máquinas de caça-níqueis, a LeonBet oferece uma casa de apostas online completa. Escolha dentre as mais de 15 opções disponíveis para depósito, como PIX ou carteira virtual e deposite no mínimo R$40. Para criptomoedas, a partir de R$55.

Caso tenha alguma questão para tratar, a única forma de atendimento disponível é via chat online e o suporte é realizado todo em português (BR).

18.Stake: Melhor Experiência de LiveStream

A Stake é uma das casas de apostas brasileiras com melhor experiência de livestream. Depois do cadastro, clique em "Eventos Ativos" e no símbolo "Play". Pode posicionar a janela em qualquer posição da tela, a qualidade é HD e não tem falhas.

Está sentindo que o seu time preferido vai marcar um gol nos primeiros 15 minutos? Se acertar, será premiado até $100! É um dos mais de 21 bônus regulares que vai achar nos esportes. No cassino, tem mais de 12 ofertas esperando você.

Vantagens da Stake:

- Clube VIP com prémios até $1.000.000

- Fórum com dicas de apostas e onde pode trocar ideias com outros apostadores

- Mais de 4 ferramentas de apostas como “Melhores Apostadores” e cash out

No cassino encontra mais de 3800 caça-níqueis e 18 games originais como Plinko, Mines e Crash. Para divertir-se nestes exclusivos, deposite com uma das 25 criptomoedas disponíveis. Não usa? Sem problema, adquira com Apple Pay, Google Pay, entre outros.

Está tendo dificuldades? Esclareça todas as suas dúvidas com o apoio ao cliente, que funciona bem nos respondeu sempre em menos de 5 minutos. Está disponível 24/7h no chat ao vivo e por e-mail.

19.Nomini: Melhor Boost em Apostas Simples

Licenciada pelo Governo de Curaçao e com pouco mais de 7 anos de mercado, a Nomini traz recursos incríveis como a SuperCota que oferece lucros turbinados em apostas simples, múltiplas ou sistema. Aproveite também o Bet Builder, livestream e cash out.

Quem estiver se cadastrando pela primeira vez, recebe o bônus de boas-vindas de 100% até R$100. Ainda não há um aplicativo para download, mas a versão mobile funciona perfeitamente.

Vantagens da Nomini:

- Apostas múltiplas turbinadas

- Jackpot esportivo de R$90.000

- Programa de fidelidade com 5 níveis e cashback

A marca leva a sério em oferecer uma plataforma completa, onde há mais de 9600 jogos de mais de 126 fornecedores de software. Escolha entre o PIX, carteiras virtuais ou criptomoedas, com valor mínimo para depósito e saque de R$30.

Esta é uma das casas de apostas no Brasil que deixa à disposição dos usuários um chat disponível durante 24 horas e a equipe pronta para um atendimento eficiente. Caso prefira, envie sua solicitação por e-mail.

20.EstrelaBet: Pagamento Antecipado no Brasileirão - Série A

Licenciada pelo Governo de Curaçao, a EstrelaBet é patrocinadora oficial do Ceará e Internacional. Além de livestream e cash out, a casa paga sua aposta na totalidade se o time em que apostou tiver 2 gols de vantagem, mesmo que o placar mude.

Se quiser começar já levantando sua banca, aproveite o bônus de 100% até R$500 que a casa de apostas oferece. Para quem for usuário Android e gostaria de ter uma experiência diferente, há a opção de baixar o aplicativo.

Vantagens da EstrelaBet:

- Super Odds para aumentar os ganhos em eventos específicos

- Turbina Bet: apostas múltiplas turbinadas

- Criar Aposta disponível em mais de 8 esportes

A marca tem um cassino online recheado com mais de 4000 jogos. O PIX é a única opção de pagamento e o mínimo de depósito é R$1. Já os saques são a partir de R$10.

Se tiver alguma questão urgente, opte por contatar a marca pelo chat que funciona 24 horas por dia, todos os dias. Se não, também pode enviar sua solicitação via e-mail.

21.Sportaza: Melhores Desafios Semanais para Esporte

Com uma licença emitida pelo Governo de Curaçao e no mercado desde 2019, a Sportaza é uma das melhores casas de apostas da nossa lista devido aos recursos modernos que traz, como livestream, cash out, Bet Builder, múltiplas turbinadas e jackpot esportivo. A marca só não oferece ainda aplicativo móvel.

Aproveite o bônus de boas-vindas de até R$100 o valor do seu primeiro depósito. O grande destaque fica para os mais de 40 desafios semanais em 8 esportes diferentes para acumular mais pontos e trocar por apostas grátis na loja.

Vantagens do Sportaza:

- Loja Sportaza: Troque pontos por apostas grátis ou dinheiro de bônus

- Lucros turbinados em apostas simples, múltiplas e sistema

- Cashback semanal de 10% até R$3500

Mergulhe nos mais de 9600 títulos que fazem da plataforma ainda mais completa. Dentre as opções de pagamento, use os mais populares como o PIX, cartão de crédito/débito e bancos nacionais. O valor mínimo de depósito é R$20 por boleto bancário, já o saque é R$30 por transferência bancária.

Não hesite em contatar o atendimento ao cliente caso tenha alguma dúvida. O chat funciona 24/7 com um suporte rápido, levando um pouco mais tempo por e-mail.

22.FEZBet: Melhor Construtor de Apostas

Com a licença emitida pelo Governo de Curaçao, a FEZBet segue inovando nos recursos, como o construtor de apostas com seguro, ou seja, conte com R$120 em apostas grátis caso uma seleção não seja bem sucedida. Aproveite também livestream e cash out.

É a primeira vez na plataforma? Não perca o bônus de boas-vindas de 100% até R$600 . Por mais que não haja aplicativo disponível, a versão mobile oferece as mesmas funções.

Vantagens da FEZBet:

- Jackpot esportivo de R$90.000

- 100% de cashback caso o placar termine em branco

- Acumule pontos e troque por apostas grátis ou dinheiro de bônus

Além da parte esportiva, aproveite também o cassino online com mais de 9600 títulos. Escolha como prefere depositar pelo menos R$20, entre PIX, boleto, lotéricas, carteiras virtuais ou criptomoedas e os saques podem ser feitos a partir de R$30.

A FEZBet é uma das casas de apostas online com suporte via chat e e-mail disponível 24 horas por dia, todos os dias. O suporte é feito em inglês, mas nada que um bom e velho tradutor não te ajude.

23.Fairspin: Maior Variedade de Esportes para Torneios Fairspin: Maior Variedade de Esportes para Torneios Divulgação

Com sua licença da Curaçao eGaming desde 2018, a Fairspin oferece torneios regulares para mais de 18 esportes diferentes. A casa também traz recursos como cash out, livestream para esportes virtuais, odds elevadas, favoritos e apostas rápidas

No momento, a casa de apostas não oferece bônus de boas-vindas nem aplicativo móvel, porém conta com um ótimo programa de fidelidade que te ajuda a ir mais longe. Tem, ainda, a versão mobile do site desenvolvida que é bem adaptada para os celulares.

Vantagens da Fairspin:

- Turbo Combo: Aposta múltipla com maior probabilidade de ganho

- Esportes virtuais com partidas permanentes ao vivo, rápidas e liquidação imediata

- Roda da sorte diária gratuita para ganhar tokens TFS

Eles contam com mais de 6900 títulos no cassino online e há formas de pagamento como PIX e boleto, com o depósito mínimo de R$10 e saques a partir de R$100.

Sempre à disposição, o Fairspin atende 24 horas por dia e 7 dias da semana e te ajuda via chat, e-mail e telefone ou até mesmo pelas redes sociais como WhatsApp, Telegram e Messenger. Todos os detalhes estão disponíveis pela página de "Ajuda" deles.

24.Rivalo: Melhor Boost em Apostas Combinadas

Licenciado pelo Governo de Curaçao e patrocinador oficial da Liga BFA, a Rivalo oferece recursos especiais como o Combi Boost que turbina as odds e dá um boost nas apostas combinadas. Ainda conta com apostas ao vivo, cash out e odds na média do mercado.

Diferente das outras casas de apostas online, não há bônus de boas-vindas e nem aplicativo disponível. Às vezes, há ofertas pontuais para os usuários já existentes.

Vantagens do Rivalo:

- "Rivalidades": Apostas em clássicos e maiores rivais do futebol mundial

- Apostas premium com odds melhoradas para partidas específicas

- Recurso para compartilhar seu bilhete de aposta com amigos

Por ser tão focado nas apostas esportivas, o que ninguém imagina é que o cassino do Rivalo tem mais de 7400 jogos. Você pode escolher entre PIX, boleto, carteiras virtuais ou criptomoedas para depositar pelo menos R$25. O saque é a partir de R$36 via Pay4Fun.

Está com dúvidas? Entre em contato com o atendimento ao cliente via chat das 9h às 22h ou, se preferir, pode preencher o formulário e aguardar por um retorno deles.

25.Cyber.Bet: Melhor Pacote de Bônus de Boas-Vindas

Licenciada pelo Governo de Curaçao e há mais de 5 anos no mercado, a Cyber.Bet é uma das casas de apostas no Brasil mais completas e que oferece recursos como match tracker, apostas ao vivo, cash out e odds atrativas.

Vantagens da Cyber.Bet:

- Filtro "O Melhor" para acessar as melhores partidas disponíveis para aposta

- Ofertas de apostas grátis para partidas específicas

- Mais de 45 eventos de UFC disponíveis

Apesar de ser nova no mercado, a marca tem mais de 4700 títulos e uma lista de pagamento completa, incluindo PIX, boleto, bancos nacionais e cartão de crédito/débito. O depósito mínimo é de R$25 via PIX, já o saque é R$100 por transferência bancária.

É possível contatar a equipe de atendimento ao cliente via chat ou formulário online, com atendimento em português (BR) disponível 24 horas por dia, todos os dias.

Como Avaliamos as Casas de Apostas para Escolher as Melhores?

Existem uma série de fatores cruciais que a nossa equipe especializada avalia e que servem como base inicial na hora de escolher entre as diversas casas de apostas brasileiras disponíveis.

Aqui estão os elementos fundamentais que utilizamos e que podem te auxiliar a tomar decisões informadas ao selecionar a melhor casa de apostas online para você confiar os seus palpites esportivos.

1. Bons Bônus e Requisitos Realistas

Valorizamos marcas que oferecem bônus de registro e de boas-vindas com requisitos realistas, como um rollover inferior a 20x e odds mínimas acessíveis.

Também apreciamos quando a oferta pode ser utilizada na maioria dos eventos e tipos de apostas e que possua um prazo de validade superior a 7 dias.

2. Mercados, Odds e Ferramentas de Apostas

Levamos em conta as casas de apostas online com variedade de esportes e mercados disponíveis, garantindo que haja opções diversificadas e o valor das odds oferecidas, as cotas mínimas e as promoções de odds.

Além disso, avaliamos se a marca oferece ferramentas que melhoram sua experiência de apostas como painel de estatísticas, livestream, apostas ao vivo e cash out.

A disponibilidade de ferramentas para construção de apostas múltiplas também são critérios importantes em nossa avaliação.

3. Boa Variedade de Jogos de Cassino

Para que os usuários tenham uma experiência completa, consideramos importante que a marca tenha um cassino disponível e que ofereça uma boa variedade de jogos.

Não basta apenas isso, como também ter qualidade nos títulos oferecidos com provedores de software renomados, como Red Tiger e Pragmatic Play.

4. Opções de Pagamento Populares e Saque Rápido

A nossa equipe tomou o cuidado de selecionar apenas casas de apostas no Brasil que oferecem, pelo menos, o PIX como forma de pagamento, uma vez que é um dos métodos mais utilizados pelos jogadores brasileiros.

É de extrema importância que as transações sejam processadas de maneira rápida, principalmente quando falamos de saque, e sem a incidência de taxas por parte da casa.

5. Apostar pelo Celular ou Tablet

Como sabemos que os brasileiros amam apostar direto pelo celular ou tablet, valorizamos quando a marca disponibiliza um aplicativo móvel para dispositivos iOS e Android.

É importante que a app ofereça todas as funcionalidades que estão disponíveis pelo site e que seja intuitivo, garantindo que os usuários tenham uma experiência fluida.

6. Atendimento Rápido e Resolutivo

Ao selecionar as melhores casas de apostas brasileiras, damos bastante valor à rapidez dos canais de suporte em resolver as dúvidas de seus usuários de maneira assertiva.

É importante que, no mínimo, a marca ofereça chat online e e-mail como canais de atendimento, garantindo que os jogadores tenham acesso fácil ao suporte necessário.

Por isso, as casas que oferecem suporte 24 horas por dia saem na frente e, claro que, ter atendentes que se comuniquem em português também é fundamental.

7. Certificado SSL e Proteção de Conta

Em nossa análise, incluímos exclusivamente as marcas que possuem licença e operam com um certificado SSL, que é o que assegura a proteção total de seus dados pessoais.

Ainda não é tão popular, mas se forem oferecidos recursos adicionais, como perguntas de segurança ou até autenticação de dois fatores, consideramos um fator extra.

Como Identificar Casas de Apostas Online Confiáveis?

Com a revisão na regulamentação , a tendência é que as casas de apostas online se ajustem às exigências brasileiras e passem a operar de forma legítima, evitando ilegalidades.

No entanto, é crucial saber como reconhecer as casas de apostas online confiáveis. Por isso, nossa equipe compilou os fatores fundamentais a serem considerados:

1. Utilize Apenas Casas de Apostas Licenciadas

Esse é o principal indício de que a casa é fiscalizada e acompanhada de perto pelos órgãos que protegem o apostador, garantindo segurança.

Não basta apenas ter uma licença, como também é importante que ela seja emitida por autoridades reguladoras reconhecidas mundialmente pela sua reputação, como:

- Malta Gaming Authority

- Curaçao eGaming

- Governo de Curaçao

- Governo de Gibraltar

- UK Gambling Commission

2. Observe a Segurança Oferecida





É fundamental manter um olhar atento à segurança que as casas de apostas esportivas estão te oferecendo e há dois fatores para serem observados. O primeiro deles, que é imprescindível, é verificar se o site exibe o ícone de um cadeado ao lado do endereço na barra do navegador, como demonstrado abaixo:

Isso vai garantir que o site opera com o protocolo HTTPS, confirmando a criptografia dos dados e a validação por meio de certificados digitais, protegendo assim a segurança das informações.

Já o segundo fator, é para assegurar que a plataforma possua o certificado SSL, que representa outra camada de segurança para seus dados.

3. Não Caia em Clones ou Golpes de Phishing

Cuidado nunca é demais quando estamos no mundo digital, né?

Preste atenção se está no site oficial da marca ou se é alguma imitação barata esperando para obter informações confidenciais de apostadores não atentos.

Tome cuidado ao clicar em qualquer link de fonte duvidosa que esteja presente no site, pois muitas vezes se trata de anúncios que irão te redirecionar para páginas aleatórias.

4. Pesquise Sobre a Reputação da Casa de Apostas

Nossa recomendação final é fazer uma pesquisa direcionada e consultar as avaliações de outros apostadores para entender sobre a reputação das casas de apostas.

Esta etapa é fundamental para entender o que os usuários estão achando ao apostar com aquela casa específica e avaliar se essa é a melhor opção que se encaixa para você.

E claro, com tanta informação solta por aí na internet, é imprescindível que utilize fontes confiáveis de pesquisa, como Reclame Aqui ou Trustpilot.

FAQ's: Perguntas Frequentes

1.Quais as casas de apostas mais confiáveis?

Todas as casas de apostas que estão na análise são confiáveis e contam com criptografia de alto nível, como certificado SSL.

2.Quais as melhores casas de apostas brasileiras?

É a Betano e a Betfair. Ambas possuem as funcionalidades mais modernas do mercado e novidades de primeira linha.

3.Quais as melhores casas de apostas para iniciantes?

É a Betano e a Bet365. Ambas possuem um layout intuitivo e boas ofertas de bônus para você ampliar sua banca inicial.

4.É legal fazer apostas online no Brasil?

Sim. A Lei 13.756/2018 regulamenta esse mercado e a nova Medida Provisória 1.182/ 2023 está sendo revisada para agregar mais detalhes ao cenário.

5.Como começar nas casas de apostas esportivas?

O primeiro passo já está sendo dado: encontrar a casa de apostas esportivas que você irá confiar os seus palpites. Após isso, foque em um esporte, entenda as regras e faça suas apostas.

6.Qual a diferença entre o livestream e o match tracker?

Livestream é a transmissão ao vivo do evento e já o match tracker é uma representação gráfica ou uma narração dos principais acontecimentos.

7.É necessário pagar impostos em cima dos ganhos nas casas de apostas?

Com a revisão da regulamentação, haverá cobrança de 30% de Imposto de Renda (IR) se o apostador ganhar um prêmio acima de R$2112 (2023).