Grazi Massafera em cena no filme Uma Família Feliz - Divulgação / Globo Filmes

Publicado 14/03/2024 13:48

Rio - O filme "Uma Família Feliz" protagonizado por Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini ganhou o trailer oficial. O vídeo foi publicado no perfil da Instagram da atriz nesta quinta-feira (14).



"E o frio na barriga com essa estreia,gente?", escreveu Grazi na publicação, explicando que ela e Gianecchini são os protagonistas do novo longa-metragem dirigido por José Eduardo Belmonte.





Em "Uma Família Feliz", Grazi Massafera vive Eva, que acaba de dar à luz e se depara com uma depressão pós-parto em meio a uma vida supostamente perfeita. O ar tranquilo de sua família feliz é invadido por acontecimentos estranhos quando suas filhas gêmeas aparecem machucadas. Isolada e questionada por seu próprio marido, vivido por Gianecchini, ela precisa superar sua fragilidade para provar sua inocência e reestruturar sua família.