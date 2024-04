Thiaguinho se apresenta no Qualistage, na Barra da Tijuca - Divulgação / Bruno Soares

Rio - Thiaguinho, de 41 anos, é um grande conhecido do público. Ele deu os primeiros passos na carreira musical aos 19 anos no programa "Fama", da TV Globo, em 2002, mas não foi o grande vencedor. Um ano depois, integrou o grupo Exaltasamba, onde permaneceu por nove anos e ganhou notoriedade nacional. Em 2012, decidiu iniciar a trajetória solo e, desde então, vem colecionando hits, fãs e prêmios, tornando-se uma das grandes referências do samba e pagode, ritmos que tanto ama.

"Que honra! É uma grande responsabilidade ser considerado uma referência no pagode… Sou muito grato por cada conquista e por todo o carinho do público ao longo desses anos. Para aquele menino de 19 anos, eu diria para continuar acreditando nos seus sonhos, trabalhando com dedicação e nunca desistindo, pois o caminho pode ser desafiador, mas cada passo vale a pena", afirma Thiaguinho.Nesta sexta-feira, as músicas do aguardado álbum de inéditas do artista, intitulado "Sorte", ficam disponíveis nas plataformas digitais. A gravação do show ao vivo será lançada logo em seguida, no Youtube, a partir das 11h. "O público pode esperar um repertório cheio de emoção e muita energia positiva, a vibe tá lá em cima! Cada música do álbum 'Sorte' foi cuidadosamente escolhida e preparada para emocionar o público. Queremos uma experiência de samba e pagode genuína, para ser única e inesquecível", destaca o cantor, que reuniu nomes como Billy SP, Liniker, L7NNON e o grupo IMBA neste trabalho."Foi um processo muito leve e construtivo, a escolha dos artistas para participar do projeto foi bastante natural e orgânica, eu gosto de gravar com as pessoas que tenho afinidade. Um destaque foi a história do IMBA Coral, que os conheci pela internet. Mas, no geral, são todos amigos queridos, talentos incríveis que admiro muito, e que têm uma conexão especial comigo e com a minha música. Foi uma honra ter cada um deles ao meu lado, acrescentando ainda mais brilho e diversidade ao trabalho", frisa.Com músicas autorais, Thiaguinho admite que o álbum tem muito sobre si e suas experiências. "Completamente! É uma verdadeira jornada das minhas vivências e emoções ao longo desses anos. Cada música traz um pedacinho de mim, da minha história e dos meus sentimentos, o que torna esse projeto um trabalho muito pessoal e autêntico".E assim como o nome do novo trabalho, o cantor se considera um cara de "sorte". "Com certeza! Sou grato demais por tudo que conquistei ao longo da minha carreira, e acredito que a sorte sempre esteve ao meu lado, abriu portas e me guiou pelo caminho da música!", afirma.Thiaguinho traz para o Rio a nova turnê "Sorte". com shows nesta sexta-feira (5) e sábado (6), no Qualistage, na Zona Oeste. O cantor adianta que há um novo cenário e dá um spoiler sobre o repertório da apresentação. "Esses dois shows no Qualistage vão ser pura celebração, é um momento de conexão com o público. Estou animando para mostrar todas as novidades. Vamos ter músicas inéditas e aqueles hits que falam diretamente com o coração. É para ficar na memória! Será uma oportunidade de compartilhar todo o meu amor pela música e pela arte. Vamos ter, sim, os novos sucessos, mas não pode faltar os clássicos que marcaram minha carreira. Além disso, vale acrescentar que vamos ter um cenário novo, em que as pessoas vão poder viver as mesmas experiências do dia da gravação ao vivo!"