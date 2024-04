Capa de Illusion, single da cantora Dua Lipa - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 04/04/2024 22:07 | Atualizado 04/04/2024 22:18

A cantora Dua Lipa, uma das principais atrações do Rock In Rio 2022 , publicou nas suas redes sociais um teaser da música "Illusion", que será divulgada na próxima quinta-feira (11).

A faixa faz parte do terceiro álbum de estúdio da artista, "Radical Optimism", previsto para maio. Nos breves onze segundos da prévia, é possível ouvir um trecho e ver a diva pop dançando com o mesmo figurino da capa do single.

QUE ARRASO! Dua Lipa dançando ao som do seu novo single “Illusion”. pic.twitter.com/8CL9D9ITzl — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) April 4, 2024

"Illusion" é a terceira amostra do novo álbum: as faixas "Training Season" e "Houdini" já apresentaram a temática do disco. A produção é de Kevin Parker, do projeto de rock-psicodélico Tame Impala, que fez shows em edições anteriores do Lollapalooza brasileiro.

Capa do novo álbum de Dua Lipa "Radical Optimism" Foto: Reprodução / Redes sociais

Dua Lipa fez uma apresentação remota no "BBB 20", em plena pandemia. Manu Gavassi, participante da edição, tietou a popstar e fez até uma coreografia de uma das músicas do então recém-lançado "Future Nostalgia".