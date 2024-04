Club Cowboy, festa de Beyoncé no Brasil - Foto: Reprodução / Sony Music Brasil

Club Cowboy, festa de Beyoncé no Brasil

Publicado 04/04/2024 18:06 | Atualizado 04/04/2024 22:11

A Sony Music Brasil anunciou, nesta quinta-feira (4), o sorteio de ingressos para a edição brasileira da festa "Club Cowboy", na próxima quarta-feira (10), em São Paulo, que celebra o novo álbum de Beyoncé, "Cowboy Carter". Os tíquetes serão distribuídos para os primeiros fãs que preencherem um formulário, e o resultado será divulgado na segunda (8) diretamente no endereço de e-mail dos sortudos. A gravadora não informou quantos ingressos serão sorteados.

O evento conta ainda com datas no Reino Unido, Austrália e Alemanha, tendo passado pelo Japão e França. "Cowboy Carter" estreou nas plataformas digitais no dia 29 de março e é o segundo ato de uma série de três anunciada pela artista — "Renaissance", o primeiro, foi lançado em 2022.

CLUB COWBOY

Acesse o link para participar: https://t.co/ChOVSIsv7G pic.twitter.com/PAw3vuKam6 — Sony Music Brasil (@sonymusicbrasil) April 4, 2024

As atrações, local e venda geral do "Club Cowboy" ainda não foram divulgadas. Fãs brasileiros especulam que Beyoncé virá ao país novamente, já que a diva pop participou de um evento beneficente em Salvador no no ano passado. A artista não compareceu à festa na França, realizada nesta quarta (3).

Nas redes sociais, internautas celebraram e alguns questionaram o porquê da cidade baiana não sediar a comemoração brasileira. Os números talvez expliquem: no Spotify, São Paulo foi a cidade com o terceiro maior número de ouvintes da artista (1 milhão), atrás apenas de Londres, com cerca de 1,5 milhão, e Sidney, capital da Austrália, com 40 mil ouvintes a mais que os paulistanos.