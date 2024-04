Postêr do filme "MaxXxine", último da trilogia "X". - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/04/2024 17:45

O trailer de MaxXxine, último filme da trilogia de "Pearl" (2022) e "X: A Marca da Morte" (2022) estrelando Mia Goth, foi divulgado nesta segunda-feira (08), junto com o primeiro pôster. A trama estreia nos cinemas americanos no dia 4 de julho, mas ainda sem data no Brasil.

A sequência segue a vida da protagonista como sobrevivente do primeiro filme, X, e sua tentativa de se tornar uma estrela na Los Angeles de 1985 enquanto é perseguida por um assassino de Hollywood.

Com Mia Goth, a atriz americana neta de atriz brasileira no papel da protagonista, o elenco também inclui Elizabeth Debicki (The Crown), Bobby Cannavale (Boardwalk Empire), Lily Collins (Emily in Paris), Giancarlo Esposito (Breaking Bad) e Kevin Bacon (Footloose), a cantora americana Halsey, além de outros atores no papel de personagens inteiramente novos após os acontecimentos do primeiro filme da trilogia X.