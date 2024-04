Robert Downey Jr. - Reprodução / Redes sociais

Robert Downey Jr.Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/04/2024 18:39 | Atualizado 08/04/2024 19:55

O ator Robert Downey Jr., que interpretou o super-herói Homem de Ferro no Universo Cinematográfico Marvel por 11 anos, respondeu à "Esquire Magazine" se retornaria aos filmes do estúdio: "Faz parte do meu DNA. Esse papel me escolheu", disse.

Downey Jr. conquistou seu primeiro Oscar como Melhor Ator Coadjuvante no papel de Lewis Strauss em "Oppenheimer", de Cristopher Nolan, grande vencedor do prêmio com sete estatuetas, incluindo Melhor Filme.

Tony Stark confecciona a primeira armadura em "Homem de Ferro", de 2008 Foto: Reprodução / Redes sociais

"E olha, eu sempre digo: 'Nunca, jamais aposte contra Kevin Feige (presidente da Marvel Studios)'. É uma aposta perdida. Ele é a casa. Ele sempre vence", continuou o ex-Tony Stark, que fez 10 filmes da Marvel de 2008 a 2019 — cinco deles entre 2015 e 2019, exclusivamente no estúdio.

Apesar de Robert Downey Jr. não descartar o retorno aos blockbusters, Kevin Feige já disse em outras ocasiões que o personagem não vai retornar. "Isso iria estragar a saída triunfal que o Homem de Ferro fez no filme 'Vingadores: Ultimato'", declarou o chefão da Marvel.