Capa de 'Tara & Tal' - Reprodução / Redes sociais

Capa de 'Tara & Tal'Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/04/2024 18:44 | Atualizado 09/04/2024 21:32

O terceiro álbum de Duda Beat, "Tara & Tal", entrou em contagem regressiva para o lançamento nesta quinta-feira (11), e a artista pop tem revelado spoilers da produção em conta-gotas, deixando os fãs ansiosos. A novidade da vez é a colaboração com a paulista Liniker na música "Quem me dera".

O anúncio rendeu um pequeno vídeo das duas cantando um trecho da música à capella no X (antigo Twitter).

já que vocês queriam muito saber…

a faixa “quem me dera” conta com a colaboração dessa artista que eu admiro tanto. a incrível liniker! pic.twitter.com/sLBdT8Ww8V — DUDA BEAT (@dudabeat) April 8, 2024

A participação de Liniker, primeira artista a vencer o Grammy Latino pelo álbum "Indigo Azul Anil", promete. Já foram disponibilizados dois singles do novo disco, "Saudade de você" (2023) e "Preparada"(2024). As canções, os spoilers e a capa do álbum foram o suficiente para atiçar as redes sociais.

sério, essa mona sabe o que faz!!!!!!!!! https://t.co/II8ADFEKar — mundinho carly rae jepsen (@hiagay) April 5, 2024

ISSO TÁ MUITO CHIQUE https://t.co/jB34z2wkcn — COWBOY MATH (@mettiws) April 5, 2024 Duda eu te defendo até o fim, obg por entregar uma estética tão pfta sempre, ansioso por esse álbum https://t.co/Wm868xDjSW — victor com c (@whatyouthinkvic) April 5, 2024

Os álbuns anteriores de Duda Beat, "Sinto Muito" (2018) e "Te amo lá fora" (2021) garantiram projeção nacional à artista dona do hit "Bixinho". Em "Tara & Tal", ela surge com uma estética diferente dos trabalhos anteriores, e o resultado pode ser conferido na quinta.