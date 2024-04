Rock in Rio anuncia data do show da Ludmilla e novas atrações - Reprodução / Instagram

Publicado 09/04/2024 20:05 | Atualizado 10/04/2024 09:46

Rio - O Rock in Rio anunciou nesta terça-feira (9) a data do show de Ludmilla. A cantora se apresentará no palco mundo no dia 13 de setembro, juntamente com os já confirmados Matuê com Teto e Wiu, 21 Savage e Travis Scott, fechando o line-up desta data.

A organização do evento também acrescentou novos nomes no palco sunset, no dia 13 de setembro. A abertura fica com a Funk Orquestra, em show que vai misturar funk com música clássica e contará com a participação de MC Daniel, Rebecca e MC Soffia.

Em seguida, Veigh e Keyblack começam se apresentando, seguidos de Orochi com Chefin, que vão receber um convidado especial que ainda não foi divulgado. Fechando o palco sunset, MC Cabelinho e o Coral das Favelas trazem um show inédito que promete emocionar todos os presentes.



Já no dia 14, o evento anunciou o DJ Snake no palco New Dance Order. O artista é conhecido pelos sucessos "Lean on" e "Let me love you".



O Rock in Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Zona Oeste.



Após uma mudança de data, a venda geral de ingressos começa no dia 23 de maio. Além disso, a pré-venda exclusiva do Rock in Rio Club e clientes Itaú acontecerá do dia 14 a 22 de maio. Os ingressos serão vendidos exclusivamente no site da Ticketmaster.