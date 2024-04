Maria Bopp e Babu Carreira apresentam novo podcast 'Má Influência' - Divulgação

Maria Bopp e Babu Carreira apresentam novo podcast 'Má Influência'Divulgação

Publicado 18/04/2024 06:00

Rio - Estreou nesta quinta-feira (18) o podcast "Má Influência", que mergulha no mundo sombrio e divertido de influenciadores que usaram a fama de maneira questionável. Apresentado pela atriz e influenciadora Maria Bopp, conhecida pelo seu personagem "Blogueirinha do Fil do Mundo", e pela humorista Babu Carreira, o programa é inspirado no "Scamfluencers", podcast premiado nos Estados Unidos.

De acordo com as âncoras, a versão brasileira promete desvendar casos intrigantes de figuras públicas nacionais e internacionais, que aproveitam da influência para enganar seus seguidores.

"A nossa versão tem mais comédia, mais humor. Espero que gostem", complementa Bopp, animada por dividir o programa com Carreira. "A gente recebeu o convite separadamente e eu amei saber que a Babu estaria comigo porque ela é uma 'gênia' do humor".

"Má Influência" já estreia com três episódios, incluindo uma análise sobre a ascenção e queda de Lou Pearlman, criador do N'sync e do Backstreet Boys, e o caso do coach brasileiro Pablo Marçal, que se envolveu em uma polêmica após convencer 32 pessoas a pagar três mil reais para participar de uma expedição ao Pico dos Marins, no interior de São Paulo, que resultou na intervenção do corpo de bombeiros.

"Tinha uma história ou outra que já tinha ouvido falar, mas em pedaços. Foi muito bom saber do início ao fim ou até como está agora", comenta Babu. "Achei importante o poder da palavra e do convencimento. Até para não cair em golpe".

Para Maria Bopp, o podcast traz uma camada além do que é veiculado. "Muitas vezes não sabemos a origem da fama dessas histórias, não sabemos como se deu e também como começou a sinalizar a má influencia dessas pessoas", explica.

As apresentadoras esperam uma boa repercussão do programa, mas não discartam as críticas. "Se colocar na internet é estar preparada para receber uma chuva de críticas, às vezes descabidas e exageradas, problematizações ocas... Acho que faz parte da internet, é como ela se desenha hoje", afirma Maria.

Babu garante a animação nos episódios. "As pessoas vão se divertir bastante, dar bastante risada. O nosso foco é rir de muitas histórias absurdas. Apesar de alguns finais trágicos, há passagens muito engraçadas".

As duas ressaltam que não há julgamento individual no podcast, somente relatos de pessoas que passaram pela justiça "real". "Apesar de o nosso projeto ter a nossa impressão digital nas piadas, a gente não está carregando as nossas opiniões morais sobre essas pessoas. E como diz qualquer fofoqueiro, quem somos nós para julgar?", brinca Bopp, seguida pela parceira de áudio. "Quem somos nós? Só duas fofoqueiras".

O podcast "Má Influência" é um projeto da Wondery, produzido pela Trovão Mídia, e já está disponível em todos os serviços de streaming de áudio e no Youtube. Novos episódios são lançados semanalmente, às quintas-feiras.