Hulk Vermelho sairá dos quadrinhos para o cinemaDivulgação / Marvel

Publicado 19/04/2024 13:08 | Atualizado 19/04/2024 13:36

O lançamento de Capitão América: Admirável Mundo Novo, o quarto filme da renomada franquia Marvel Studios, está previsto para fevereiro de 2025.

Harrison Ford será o Hulk Vermelho AFP



O longa do Capitão América seguirá a jornada de Sam Wilson, o herói interpretado por Anthony Mackie. Já o vilão será o General Ross, que assumirá a presidência dos Estados Unidos. Anteriormente interpretado por William Hurt, falecido em 2022, agora o lendário Harrison Ford dará vida ao personagem.

Além de se tornar presidente dos Estados Unidos na 4ª edição do filme do Capitão América, Ross passará por outra grande mudança: ele também se transformará no Hulk Vermelho - um evento muito aguardado para os fãs de quadrinhos verem na telona.