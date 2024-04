Comunicado publicado nas redes sociais do Molejo - Reprodução / Instagram

Publicado 27/04/2024 08:44 | Atualizado 27/04/2024 09:17

Rio - No mesmo dia em que o Brasil se despediu de Anderson Leonardo, a equipe do Molejo sofreu um assalto. Nos Stories, do Instagram oficial do grupo, a assessoria de comunicação contou que está em processo de recuperação das operações.

"A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações via telefone e WhatsApp", iniciou a nota compartilhada pela equipe.

"Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações. Pedimos a compreensão da imprensa e demais partes interessadas enquanto lidamos com esta situação", seguiu.



"Estamos trabalhando arduamente para restabelecer as comunicações e retomar nossas atividades o mais rápido possível. Qualquer desenvolvimento ou informação adicional será compartilhado assim que estiver disponível", finalizou. Até o momento, as circunstâncias do roubo não foram informadas e os integrantes do grupo Molejo não se pronunciaram sobre o ocorrido.