Catha é uma das atrações após o show de Madonna em CopacabanaDivulgação

Publicado 02/05/2024 15:05

Rio - A festa não tem hora para acabar após o show de Madonna nas areias da praia de Copacabana, neste sábado (4). Quando a rainha do pop encerrar sua apresentação, a cantora carioca Catha, destaque na nova geração, é uma das atrações que vão manter o clima de emoção e energia do público durante toda a madrugada. O DJ Pedro Sampaio também foi confirmado no 'after'