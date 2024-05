Comparação entre Jaafar Jackson fora do set, a esquerda, e caracterizado como Michael Jackson, a direita - Reprodução

Publicado 06/05/2024 21:50

Rio - Foram divulgadas as primeiras fotos da caracterização de Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, no papel do tio para a cinebiografia do Rei do Pop intitulada "Michael", com previsão de lançamento apenas em abril de 2025.

Nascido em 1997, o jovem canta, atua e dança desde os 12 anos, e é filho de Jermaine Jackson, um dos membros da banda familiar "Jackson 5", mostrando que puxou a família. "Sinto-me honrado em dar vida à história do meu tio Michael. Para todos os fãs de todo o mundo, vejo vocês em breve", escreveu ele no Instagram. O vídeoclipe de uma das suas músicas, inclusive, foi gravado no morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O figurino utilizado remete a era Thriller, divisora de águas na carreira do americano. A descrição da cinebiografia garante, entretanto, que o filme cobrirá todos os aspectos da vida de Michael Jackson: “'Michael' entregará ao público um retrato fascinante e honesto do homem brilhante e complicado que se tornou o Rei do Pop. O filme traz seus triunfos e tragédias em uma escala épica — de seu lado humano e batalhas pessoais ao seu inegável talento criativo genial".

No X, antigo Twitter, usuários destacaram a "parecença" entre os dois: "A voz do artista de 26 anos impressiona pela semelhança com Michael nos tempos de juventude”, comentou um internauta, ao resgatar um vídeo com Jaafar cantando. “Voz, biotipo, jeito, tudo tão parecido", disse outra pessoa.