Live SOS RS - Reprodução

Publicado 07/05/2024 15:46 | Atualizado 07/05/2024 15:53

Rio - A banda de rock gaúcha Fresno se juntou aos influencers do podcast "PodPah" para fazer uma live, nesta terça-feira (7), com apresentação de diversos artistas, no intuito de arrecadar doações para ONGs do Rio Grande do Sul.

A live "SOS RS", transmitida às 14h nos canais do podcast, conta com Dinho Ouro Preto, Lucas Inutilismo, Foquinha, Esteban Tavares, Ludmilla, Junior, Seu Jorge, Gustavo Mioto, e outros músicos.

A divulgação do pix ajuda@fresnorock.com.br, onde o dinheiro será coletado, foi reforçada por Lucas Silveira, cantor e guitarrista da banda Fresno: "Essa atitude é muito importante. Nós estamos com pressa". Natural do estado, o roqueiro encabeçou a organização com o PodPah para ajudar a terra natal.

Em meio a críticas sobre estar fazendo um show para uma suposta autopromoção, Fernando Badauí, vocalista da extinta banda CPM 22, rebateu que eles estão fazendo o que podem porque "podemos alcançar muitas pessoas com nossas vozes" e que a "tragédia é grande, mas a solidariedade é melhor".