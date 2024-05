Dream Theater anuncia shows no Brasil em dezembro - Reprodução / Instagram

Dream Theater anuncia shows no Brasil em dezembroReprodução / Instagram

Publicado 14/05/2024 14:23 | Atualizado 14/05/2024 14:34

Rio - Um dos maiores nomes do metal progressivo, Dream Theater anunciou, nesta terça-feira (14), que passará pelo Brasil com a turnê "An Evening With Dream Theater", que comemora os 40 anos do grupo, em dezembro. A banda vencedora do Grammy fará três shows em solo brasileiro, um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo e o terceiro em Curitiba.

No Rio, a banda se apresentará no Vivo Rio, no dia 13 de dezembro. Em São Paulo, o show acontecerá no Vibra São Paulo em 15 de dezembro. E em Curitiba, a Dream Theater tocará no Live Curitiba no dia 16 de dezembro. Os ingressos começarão a ser vendidos a partir das 10h desta quinta-feira (16) através da plataforma Clube do Ingresso

Com duração aproximada de três horas, a banda promete um show com repertório que incluirá clássicos e músicas favoritas dos fãs. A turnê marca o retorno do baterista Mike Portnoy à Dream Theater. Ele se junta ao vocalista James LaBrie, ao baixista John Myung, ao guitarrista John Petrucci e ao tecladista Jordan Rudess.

Para o anúncio, o baterista Mike Portnoy surgiu nas redes sociais da banda brincando com o fato dos fãs brasileiros sempre pedirem para a Dream Theater vir para o Brasil. "Vamos ver o que está nas redes sociais hoje", iniciou ele no vídeo. "Venha para o Brasil, venha para o Brasil, venha para o Brasil... todas as publicações têm 'venha para o Brasil'. Acho que vamos ter que ir para o Brasil. Dream Theater está indo para o Brasil!", brincou o músico.