Feiticeira da seita Bene Gesserit em "Duna: A Profecia" - Reprodução

Publicado 15/05/2024 17:03 | Atualizado 15/05/2024 18:56

Rio - O serviço de streaming Max divulgou, nesta quarta-feira (15), o primeiro trailer da série "Duna: A profecia". O enredo se passa 10 mil anos antes das adaptações para o cinema de Denis Villeneuve e com Timothée Chalamet como protagonista.

As cenas garantem uma produção no mesmo nível da série-fenômeno "Game of Thrones" e de "Senhor dos Anéis: Os anéis do Poder", o que é uma conquista, visto que a equipe enfrentou problemas desde seu anúncio em 2019.

A saída de Shirley Henderson, atriz que iria interpretar a protagonista, foi uma das dificuldades. Além disso, a antiga showrunner, Diane Ademu-John chegou a ser substituída por Alison Schapcker.

A novidade, entretanto, mostra que a obra realmente vem ai, com previsão de lançamento ainda em 2024. A história segue as Irmãs Harkonnen enquanto elas combatem forças que ameaçam o futuro da humanidade e estabelecem a lendária seita conhecida como Bene Gesserit.