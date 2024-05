Reação de americana após ler Machado de Assis viraliza - Reprodução

Reação de americana após ler Machado de Assis viralizaReprodução

Publicado 18/05/2024 19:02

Rio - A influenciadora Courtney Henning viralizou nas redes sociais ao compartilhar sua reação após ler o livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, clássico da literatura portuguesa. Ela revelou que está fazendo um projeto entitulado "Read around the world" ("Leitura ao redor do mundo", em português).

fotogaleria

"Preciso ter uma conversinha com as pessoas do Brasil. Ainda não terminei 'Brás Cubas', ainda faltam 100 páginas mas eu tenho um grande problema com esse livro. Número um: minha edição só tem 300 páginas, faltam 100. Eu estou tendo muito cuidado, isso vai durar comigo o fim de semana. E depois? O que eu faço com o resto da minha vida?", brincou.

Em seguida, Courtney conta que a leitura faz parte do projeto de ler um livro de cada país. "Por que vocês não me avisaram que esse era o melhor livro que já foi escrito? (...) Vocês não podiam ter intervido e indicado um livro medíocre de ficção de fã e quando eu estivesse terminado vocês me indicassem esse livro?", questionou.

"Agora eu tenho que aprender português. Muito obrigada. A tradução que eu estou lendo é exótica. É absolutamente incrível, eu não consigo superar. Eu estou lendo uma tradução de Flora Thomson-Devaux. Incrível, mas eu não consigo imaginar quão bom é isso em português. Então, no meio do projeto eu tenho uma missão de aprender português. Muito obrigada", afirmou.

A reação de Courtney encantou os brasileiros. "Se a moça tá encantada assim com uma tradução de Machado de Assis, imagina quando ela aprender português e conhecer o Machado na sua forma final", disse um internauta. "Eu adoro ver estrangeiros consumindo coisas brasileiras e amando", afirmou outro. "É somente o maior livro da literatura brasileira", opinou uma pessoa.

Confira: